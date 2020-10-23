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Московский международный автомобильный салон

В Узбекистане экспорт машин составил $108,2 млн

© Sputnik / Вадим Шекун
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201023/15247422/V-Uzbekistane-eksport-mashin-sostavil-1082-mln.html

За последние девять месяцев 2020 года было отпущено свыше 11 тысяч машин. Вывоз легковых транспортных средств увеличился на $35,1 млн (47,9%).

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Экспорт легковых автомобилей увеличился почти в 1,5 раза, сообщают в Государственном комитете по статистике. 

По данным Госкомстата, за последние девять месяцев 2020 года было экспортировано 11 135 автомобилей на сумму $108,2 млн.

Отмечено, что вывоз легковых автомобилей увеличился на $35,1 млн (47,9%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Машины узбекского производства в основном экспортировались в Казахстан в размере 8 985 штук.

Список стран по экспорту:

  • Казахстан — $91,7 млн;
  • Азербайджан — $6,2 млн;
  • Украина — $5,7 млн;
  • Россия — $2,2 млн;
  • Таджикистан — $1,1 млн;
  • другие страны — $1,3 млн.

Кроме того, в период с января по сентябрь текущего года было импортировано 20 482 автомобиля на сумму $349,3 млн.

Напомним: в Узбекистане за последние девять месяцев выпустили свыше двухсот тысяч легковых автомобилей. Лидером по производству стал автомобиль марки Cobalt. С конвейера завода сошли 59 252 новые машины.

Теги:
Узавтопром, производство, автомобиль, Госкомстат, Узбекистан



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