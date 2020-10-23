В Узбекистане экспорт машин составил $108,2 млн

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Экспорт легковых автомобилей увеличился почти в 1,5 раза, сообщают в Государственном комитете по статистике.
По данным Госкомстата, за последние девять месяцев 2020 года было экспортировано 11 135 автомобилей на сумму $108,2 млн.
Отмечено, что вывоз легковых автомобилей увеличился на $35,1 млн (47,9%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Машины узбекского производства в основном экспортировались в Казахстан в размере 8 985 штук.
Список стран по экспорту:
- Казахстан — $91,7 млн;
- Азербайджан — $6,2 млн;
- Украина — $5,7 млн;
- Россия — $2,2 млн;
- Таджикистан — $1,1 млн;
- другие страны — $1,3 млн.
Кроме того, в период с января по сентябрь текущего года было импортировано 20 482 автомобиля на сумму $349,3 млн.
Напомним: в Узбекистане за последние девять месяцев выпустили свыше двухсот тысяч легковых автомобилей. Лидером по производству стал автомобиль марки Cobalt. С конвейера завода сошли 59 252 новые машины.