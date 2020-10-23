В Узбекистане экспорт машин составил $108,2 млн

За последние девять месяцев 2020 года было отпущено свыше 11 тысяч машин. Вывоз легковых транспортных средств увеличился на $35,1 млн (47,9%).

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Экспорт легковых автомобилей увеличился почти в 1,5 раза, сообщают в Государственном комитете по статистике.

По данным Госкомстата, за последние девять месяцев 2020 года было экспортировано 11 135 автомобилей на сумму $108,2 млн.

Отмечено, что вывоз легковых автомобилей увеличился на $35,1 млн (47,9%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Машины узбекского производства в основном экспортировались в Казахстан в размере 8 985 штук.

Список стран по экспорту:

Казахстан — $91,7 млн;

Азербайджан — $6,2 млн;

Украина — $5,7 млн;

Россия — $2,2 млн;

Таджикистан — $1,1 млн;

другие страны — $1,3 млн.

Кроме того, в период с января по сентябрь текущего года было импортировано 20 482 автомобиля на сумму $349,3 млн.

Напомним: в Узбекистане за последние девять месяцев выпустили свыше двухсот тысяч легковых автомобилей. Лидером по производству стал автомобиль марки Cobalt. С конвейера завода сошли 59 252 новые машины.