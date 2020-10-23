Добыча газа в Узбекистане снизилась на 19,6%

В добывающей промышленности республики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение добычи природного газа до 44,878 миллиарда кубометров.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Добыча природного газа в Узбекистане в январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го снизилась на 19,6%, до 44,878 миллиарда кубометров, нефти - увеличилась на 5,4%, до 553,4 тысячи тонн, сообщает Госкомстат.

"В добывающей промышленности республики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение добычи природного газа до 44,878 миллиарда кубометров (минус 19,6%), при этом добыча нефти увеличилась на 5,4%, до 553,4 тысячи тонн", - говорится в сообщении.

Также добыча газового конденсата в стране за 9 месяцев упала в 1,35 раза, до 1,023 миллиона тонн.

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Кроме того, производство бензина в Узбекистане в январе-сентябре составило 769,1 тысячи тонн (плюс 1,4%), дизтоплива - 723,4 тысячи тонн (минус 5,2%), уточняет Госкомстат.