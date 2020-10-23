Деятельность АО "Узбекгидроэнерго" оценили в международном рейтинговом агентстве

Впервые производственное предприятие Узбекистана характеризовано как имеющее точную и открытую бизнес-стратегию, прозрачную финансовую отчетность и систему сильного корпоративного управления.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изучило финансово-экономическое положение АО "Узбекгидроэнерго" и глубоко проанализировала ее систему корпоративного управления, стратегию ведения бизнеса, введение внутренних нормативных документов и других направлений деятельности. Об этом сообщает пресс-служба структуры.

В результате производственное предприятие было оценено на уровне "В+" (стабильный). Эта оценка позволит АО "Узбекгидроэнерго" выйти на мировой инвестрынок и привлечь прямые иностранные инвестиции без государственных гарантий при реализации инвестиционных проектов.

Вместе с тем, рейтинговый уровень "В+" предоставит возможность акционерному обществу размещать свои евробонды на Лондонской фондовой бирже.

Несколько дней назад стало известно, что Узнацбанк размещает дебютные пятилетние еврооблигации в объеме 300 миллионов долларов с доходностью в размере 4,85 процента годовых.

Спрос инвесторов на бумаги с погашением в октябре 2025 года составил около 625 миллионов долларов.

Первоначальный ориентир доходности составлял 5-5,25 процента годовых, но затем в ходе сбора заявок был снижен — сначала до уровня около пяти процентов годовых. Организаторами размещения выступают Citi, Газпромбанк, Natixis и SNBC Nikko.