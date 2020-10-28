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Бывшее здание СГБ в Ташкенте будет продано

Pixabay
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201028/15273611/Byvshee-zdanie-SGB-v-Tashkente-budet-prodano.html

Также приватизируют часть здания "Газетного корпуса" на пересечении улиц Бухара и Нуронийлар и бывший театр имени Свердлова в центре столицы республики.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Бывшее здание Службы государственной безопасности в Ташкенте будет продано частному сектору, следует из указа президента "О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов".

Известно, что здание с общей площадью 20 219 кв. м находится на улице Сайилгох, а также на балансе Агентства по управлению государственными активами (Госактив).

Из указа также следует, что приватизируют часть здания "Газетного корпуса" на пересечении улиц Бухара и Нуронийлар и бывший театр имени Свердлова в центре столицы республики.

Более того, поэтапно приватизируют Mobiuz и Perfectum. Сейчас государство владеет первым оператором на 100%, вторым — на 65%.

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Согласно информации в указе, сохранение доли государства в этих и других компаниях мешает внедрению передовых технологий, повышению производительности труда, созданию новых рабочих мест с активным привлечением частного капитала.

Теги:
Экономика, Узбекистан, Узбекистан, приватизация



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