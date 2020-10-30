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В Узбекистане создадут 12 венчурных фондов для поддержки стартапов

© sputnik Стас Этвеш
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201030/15288227/V-Uzbekistane-sozdadut-12-venchurnykh-fondov-dlya-podderzhki-startapov-.html

В соответствии с указом президента, для совершенствования системы финансирования научной деятельности намечено увеличение к 2025 году в 6 раз, а к 2030 году – в 10 раз доли всех средств, направляемых на развитие науки.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В соответствии с указом президента, в 2021-м в Узбекистане запустят два венчурных фонда совместно с ведущими зарубежными инвестиционными компаниями для финансирования инновационных разработок и стартап-проектов. Отмечается, что в 2025 году планируется создать еще 10 аналогичных организаций.   

Согласно документу, в целях совершенствования системы финансирования научной деятельности намечено увеличение к 2025 году в 6 раз, а к 2030 году – в 10 раз доли всех средств, направляемых на развитие науки, по отношению к валовому внутреннему продукту.

К 2025 году предполагается довести с 8% до 20%, к 2030 году – до 30% доли всех средств, выделяемых частным сектором на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в общем объеме финансирования науки.
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Напомним: в феврале текущего года Министерство инновационного развития Узбекистана совместно с Фондом содействия инновациям Российской Федерации объявили о конкурсе стартап-проектов "Узбекистан - Российская Федерация" в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между двумя ведомствами в 2019 году. Стороны обсудили вопросы реализации задач Межгосударственной программы инновационного сотрудничества стран-участников СНГ и определения целей данной программы на период до 2030-го.

Теги:
инвестпроекты, стартап, Инвестиции, фонд, Узбекистан



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