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Банкомат в Хиве

ЦБ РУз: названы регионы-лидеры по обналичиванию денег с банковских карт

Госкомтуризма Республики Узбекистан
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201030/15295618/TsB-RUz-nazvany-regiony-lidery-po-obnalichivaniyu-deneg-s-bankovskikh-kart.html

В Тройку лидеров вошли Ферганская, Самаркандская и Ташкентская области. В данных регионах узбекистанцы сняли со своих расчетных счетов 9,5 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В период с января по сентябрь 2020 года объем перечисленных средств на банковские карты достиг 123,9 трлн сумов, в то же время населением с банковских карт обналичены средства в размере 43,4 трлн сумов (35%). Об этом стало известно из отчета ЦБ Узбекистана.

Банковская карта
JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP
Uzcard сняла все лимиты на обналичивание сумов через банкоматы

В соответствии с документом, первое место по общему показателю обналиченных денег заняла Ферганская область. В данном регионе клиенты банков сняли деньги со своих расчетных счетов в размере 3,3 млрд сумов, что составило 40% от всех средств, поступивших на карты. Второе место заняла Самаркандской область. Здесь граждане обналичили 3,2 млрд сумов (46% поступивших средств). Тройку лидеров замыкает Ташкентская область с показателем в 3 млрд сумов (34% поступивших средств). Далее следуют Кашкадарьинская (2,5 млрд сумов, 31%) и Бухарская (2,4 млрд сумов, 47%) области.

Напомним: в апреле текущего года председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов во время онлайн-брифинга заявил, что Центральный банк Узбекистана прорабатывает вопрос снижения комиссии за снятие наличных средств с пенсионных карт в банкоматах всех банков. Рассмтаривался также вариант обнуления комиссии.

Теги:
финансы, деньги, Узбекистан



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