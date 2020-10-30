Страны-члены ШОС договорились обмениваться опытом антикризисных мер

Участники отметили хорошие перспективы для запуска совместных промышленных проектов, развивающих международное разделение труда и повышающих эффективность экономик.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Страны Евразии завершают год работы Межбанковской организации ШОС подписанием дорожной карты по борьбе с пандемией и совместных подходов к использованию нацвалют.

"В рамках председательства России в ШОС в этом году осуществлялась непрерывная работа по повышению роли ШОС в региональном управлении и углублении координации многопрофильных механизмов, обеспечении безопасности, экономическом и гуманитарном сотрудничестве", — отметил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

Существует большой потенциал для развития конкретных транспортных и логистических инвестиционных проектов стран-членов ШОС, увеличения взаимных товарных потоков. Есть хорошие перспективы для запуска совместных промышленных проектов, развивающих международное разделение труда и повышающих эффективность экономик.

"Во всех этих начинаниях институты развития и финучреждения играют ключевую роль, заявил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук. — Принимаемая сегодня банками развития стран ШОС "дорожная карта" по преодолению последствий пандемии призвана создать новые точки экономического роста, стимулировать торговлю и инвестиции на пространстве государств-членов".

Чего достигли за год

Главным итогом работы МБО ШОС стала подготовка и совместное подписание двух документов: Дорожной карты МБО ШОС по преодолению последствий пандемии для экономик организации и Совместных подходов к вопросу расширения использования национальных валют на пространстве ШОС.

"Дорожная карта", которая разработана впервые в истории МБО, должна способствовать созданию новых точек роста, придать стимул торговле и инвестициям, отметили участники встречи.

В августе в рамках "дорожной карты" была проведена конференция, обсуждены вопросы поддержки экономики, проектного финансирования и развития городов. ВЭБ готов делиться методическими наработками в этой сфере, а также в области "зеленого" финансирования и структурирования проектов государственно-частного партнерства.

В чем суть совместной работы по "Дорожной карте"

Согласно плану "Дорожной карты", стороны планируют проводить активный обмен опытом антикризисных мер, поддержки компаний и отраслей, субъектов малого и среднего бизнеса, поддержки экспорта (от России экспертизу предоставит Российский экспортный центр, дочерняя организация ВЭБ.РФ).

Планируется также сформировать базу потенциальных проектов для совместного инвестирования, разработать механизм и инструменты долгосрочного кредитования инфраструктурных проектов, имеющих высокий эффект для реализации целей устойчивого развития, стимулировать рынок зеленого финансирования и уделять повышенное внимание проектам, помогающим реализовать Цели устойчивого развития ООН.

Совместный подход к использованию нацвалют

Второй документ – Совместные подходы к вопросу расширения использования национальных валют на пространстве ШОС. Как следует из него "исходя из "Шанхайского духа", основываясь на принципах взаимного доверия, взаимной выгоды, равенства и стремления к совместному развитию, банки развития стран объединения договорились уделять больше внимания использованию национальных валют.

Стороны признали важность расширения кредитования в нацвалютах и их приоритетного использования при реализации совместных проектов и "полагают целесообразным объединить усилия для создания механизмов взаимного доступа к ликвидности в национальных валютах".

Банки развития стран ШОС считают целесообразным создание условий для стимулирования расчетов в национальных валютах между субъектами внешнеэкономической деятельности государств-членов ШОС и обеспечение постепенного перехода на расчеты в национальных валютах, а также признают важность изучения странами ШОС вопросов взаимодействия различных систем передачи финансовых сообщений с системой SWIFT в целях повышения устойчивости расчетов.

По словам Алексея Оверчука, в последние годы страны ШОС достигли существенного улучшения ситуации в области использования национальных валют.

В ходе председательства ВЭБ.РФ в Межбанковском объединении ШОС состоялось подключение к системе Узбекского национального банка. Заявки на присоединение поступили еще от двух банков-партнеров.

Соглашение поможет снизить транзакционные издержки в межбанковских операциях, а также станет важной основой диверсификации расчетов с использованием национальных валют двух стран.