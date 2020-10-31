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В UzAuto Motors рассказали об автомобилях Trade-in в Узбекистане

UzAuto Motors планирует выпуск еврооблигаций на $300 млн

UzAutoMotors
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201031/15298519/UzAuto-Motors-planiruet-vypusk-evroobligatsiy-na-300-mln.html

Сообщается, что компания ищет лид-менеджера для организации эмиссии. Предложения принимаются до 6 ноября 2020 года.

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Компания UzAuto Motors заявила о расширении возможностей финансирования посредством выпуска еврооблигаций в 2021 году на $300 млн со сроком погашения 5-7 лет. Об этом проинформировал единый портал корпоративных данных.

Сейчас компания ищет лид-менеджера для организации эмиссии. Предложения принимаются до 6 ноября этого года.

Согласно финансовой отчетности UzAuto Motors, объем продаж компании за январь-июнь вырос с 11 трлн сумов до 12,7 трлн сумов в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Чистая прибыль организации в первом полугодии сократилась на 68,3% - с 1,67 трлн до 0,53 трлн сумов.

Логотип Узбекнефтегаз
Пресс-служба компании "Узбекнефтегаз"
Газпромбанк поможет "Узбекнефтегазу" с выпуском дебютных еврооблигаций

В июле глава Центробанка заявил, что международные инвесторы должны иметь возможность видеть кредитную историю страны, чтобы между сторонами образовались доверительные отношения.

При этом экономические преобразования в Узбекистане позволили выпустить еврообликации в первый раз, и сейчас может начаться второй этап экономического процесса. Узбекистан получил похвалу от Международного валютного фонда за либерализацию валютного рынка и реформирование налогов за прошедший год.

Теги:
Узбекистан, выпуск, еврооблигации, UzAuto Motors



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