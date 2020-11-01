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В Узбекистане с 1 ноября отменен ряд налоговых льгот

Unsplash / Tyler Franta
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201101/15299626/V-Uzbekistane-s-1-noyabrya-otmenen-ryad-nalogovykh-lgot.html

Меры приняты в целях рационального использования земельных участков, особенно земель оздоровительного и рекреационного назначения, повышения эффективности использования объектов госсобственности в туристических районах республики.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Узбекистане с 1 ноября отменены некоторые налоговые льготы, это предусмотрено указом президента "О мерах по дальнейшему повышению эффективности использования земельных ресурсов и объектов государственного имущества".

Речь идет о следующих льготах:

  • по земельному налогу в отношении земельных участков, занятых:

местами оздоровления и отдыха, в частности домами отдыха;

местами массового отдыха населения и туризма, если они выделены для предпринимательской деятельности;

санаторно-курортными объектами, если они расположены в туристских зонах;

  • по налогу на имущество в отношении объектов недвижимости, используемых для оказания санаторно-курортных услуг, если они расположены в туристских зонах.

В конце сентября в Государственном налоговом комитете рассказали, в каких регионах республики граждане лучше всего платят налоги. Высокие показатели продемонстрировали жители Хорезмской, Навоийской, Наманганской областей и Ташкента.

Теги:
Экономика, налоговые льготы, налоги, Узбекистан



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