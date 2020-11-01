В Узбекистане с 1 ноября отменен ряд налоговых льгот

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Узбекистане с 1 ноября отменены некоторые налоговые льготы, это предусмотрено указом президента "О мерах по дальнейшему повышению эффективности использования земельных ресурсов и объектов государственного имущества".
Речь идет о следующих льготах:
- по земельному налогу в отношении земельных участков, занятых:
местами оздоровления и отдыха, в частности домами отдыха;
местами массового отдыха населения и туризма, если они выделены для предпринимательской деятельности;
санаторно-курортными объектами, если они расположены в туристских зонах;
- по налогу на имущество в отношении объектов недвижимости, используемых для оказания санаторно-курортных услуг, если они расположены в туристских зонах.
В конце сентября в Государственном налоговом комитете рассказали, в каких регионах республики граждане лучше всего платят налоги. Высокие показатели продемонстрировали жители Хорезмской, Навоийской, Наманганской областей и Ташкента.