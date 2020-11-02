Как поддержат предпринимателей Андижанской, Наманганской и Ферганской областей

Обозначены конкретные задачи по устранению имеющихся вопросов, решение которых необходимо для качественного и своевременного исполнения намеченных мероприятий, направленных на оказание адресной поддержки экспортерам и инициаторам инвестиционных проектов.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. В Узбекистане был изучен ход реализации мер по оказанию комплексной поддержки предпринимателям и экспортерам Андижанской, Наманганской и Ферганской областей.

Члены Правительственной комиссии по вопросам развития экспорта и инвестиций под руководством заместителя премьер-министра Республики Узбекистан С. Умурзакова с привлечением руководителей министерств, ведомств, отраслевых объединений и коммерческих банков провела работу по оказанию комплексной поддержки предпринимателям и экспортерам в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях.

В ходе работы посредством выездов на предприятия и объекты был также проведен мониторинг исполнения поручений, данных в ходе визита президента Республики Узбекистан в Андижанскую, Ферганскую и Наманганскую области в мае-июне этого года, изучена эффективность предпринимаемых мер, определены насущные проблемы и выработаны алгоритмы их решения.

Обозначены конкретные задачи по устранению имеющихся вопросов, решение которых необходимо для качественного и своевременного исполнения намеченных мероприятий, направленных на оказание адресной поддержки экспортерам и инициаторам инвестиционных проектов.

Главный приоритет - скоординированная деятельность руководителей министерств, ведомств, отраслевых объединений, коммерческих банков и органов местной власти по своевременному вводу реализованных проектов и созданию новых производств, развертыванию постоянных рабочих мест и наращиванию экспортного потенциала.

Отмечено, что работа именно в таком формате позволит обеспечить реализацию поставленных задач и уже сейчас принести ощутимые результаты: в регионах восстанавливаются ранее простаивавшие и запускаются новые промышленные предприятия, осваиваются новые направления производства.

По итогам работы были даны поручения проработать дополнительные меры по развитию предпринимательства в районах и городах Андижанской, Наманганской и Ферганской областей, как одной из важнейших точек роста экономики и основного источника обеспечения занятости населения.

Осуществление контроля за качественным и своевременным исполнением поручений на постоянной основе возложено на Генеральную прокуратуру.