Доллар продолжил рост, евро ослабил позиции - курс валют от ЦБ

На этой неделе американская валюта прибавила чуть менее 7 сумов и теперь составляет в цене 10 366,86. Евро, напротив, ослабил позиции более чем на 211 сумов.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. После разового падения на прошлой неделе доллар снова продолжил свой рост по отношению к узбекскому суму. Об этом заявили в Центробанке, обновив курс валют с 3 ноября.

ЦБ Узбекистана Курсы валют

На этой неделе американец прибавил чуть менее 7 сумов и составил в цене 10 366,86. Евро, напротив, ослабил позиции более чем на 211 сумов. Падением отметился и фунт стерлингов -93,53 за семь дней, теперь он стоит 13 415,75 сума.

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Ранее ЦБ Узбекистана обнародовал статистику о валютных операциях граждан за первые девять месяцев текущего года. Общий объем переводов из-за границы составил порядка $4,3 млрд. При этом физлица приобрели в банках за этот период около $3,2 млрд, а продали — $2,9 млрд.