Необходимость такой меры объснили быстрым распространением IT-технологий и развитием торговли через Сеть.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Таджикистане иностранные интернет-компании будут платить налоги, соответствующие поправки в кодекс приняла нижняя палата парламента республики. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.

Министр финансов страны Файзиддин Каххорзода объяснил необходимость такой меры быстрым распространением IT-технологий и развитием торговли через Сеть.

По его словам, при разработке законодательства использовался опыт России, Узбекистана, Беларуси, Венгрии, Испании и Греции.

Налогоплательщиками признаются иностранные лица, которые напрямую оказывают электронные услуги на территории Таджикистана. Если эти услуги оказывают компаниям республики или представительствам иностранных компаний, покупатели услуг признаются налоговыми агентами (посредниками) — и обязанность по уплате НДС ложится на них.

Если в расчетах участвуют несколько организаций-посредников, то налоговым агентом признается тот, через кого идут расчеты с покупателем. Иностранная организация-посредник обязана зарегистрироваться в налоговых органах Таджикистана.

Электронными услугами, в частности, признаются: компьютерные игры, реклама в Интернете, объявления о купле-продаже, организация виртуальных контактов между продавцами и покупателями, поддержка интернет-ресурсов, хранение информации и ее удаленная обработка, продажа доменных имен, услуги провайдеров, обработка запросов пользователей для поиска, отбора и сортировки данных.