Шавкат Мирзиёев выступит на церемонии открытия крупнейшей выставки в Китае

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева выступить с приветственным видеопосланием участникам церемонии открытия третьей Китайской международной выставки импортных товаров в городе Шанхае.
В своей речи лидер республики остановится на наиболее важных аспектах расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, мерах совместного преодоления кризисных явлений, вызванных пандемией коронавируса.
С приветственными посланиями, как ожидается, выступят руководители других государств и правительств зарубежных стран.