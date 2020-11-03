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Китайский и узбекский флаги

Шавкат Мирзиёев выступит на церемонии открытия крупнейшей выставки в Китае

AFP / ANTONY DICKSON
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201103/15315991/Shavkat-Mirziev-vystupit-na-tseremonii-otkrytiya-krupneyshey-vystavki-v-Kitae.html

В КНР ожидается открытие третьей Китайской международной выставки импортных товаров в городе Шанхае.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева выступить с приветственным видеопосланием участникам церемонии открытия третьей Китайской международной выставки импортных товаров в городе Шанхае.

В своей речи лидер республики остановится на наиболее важных аспектах расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, мерах совместного преодоления кризисных явлений, вызванных пандемией коронавируса.

С приветственными посланиями, как ожидается, выступят руководители других государств и правительств зарубежных стран.

Теги:
Шанхай, сотрудничество, Узбекистан, Китай



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