Шавкат Мирзиёев выступит на церемонии открытия крупнейшей выставки в Китае

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Сервис на первом этапе поддерживает семь языков: русский, якутский, английский, китайский, узбекский, таджикский и кыргызский.

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