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Можно ли остановить рост цен на электроэнергию в РУз — комментарий министерства

© Sputnik / Марина Лысцева
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201103/15316649/Mozhno-li-ostanovit-rost-tsen-na-elektroenergiyu-v-RUz--kommentariy-ministerstva.html

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в конце октября поставил задачу не повышать тарифы на электроэнергию в 2021−2022 годы.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Министерстве энергетики Узбекистана рассказали, какие меры планируется принять для остановки роста цен на электричество в ближайший год, а впоследствии — сделать их наиболее приемлемыми для населения.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Одно из стратегических направлений работы, отметили в пресс-службе, — это ввод в эксплуатацию производственных объектов и снижение себестоимости электроэнергии за счет оптимизации режима ее использования.

"Резервы для снижения затрат в электроэнергетике существуют. Безусловно, для их выявления и мобилизации требуются немалые усилия и изменения через изучение лучшего международного опыта и активную адаптацию доказавших свою эффективность методик, через постоянный рост профессиональной квалификации специалистов отрасли, через дальнейшее развитие новых подходов в управлении отраслью", — говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве считают, что уже сегодня, при действующих тарифах, есть возможность привлечь в отрасль достаточные финансовые ресурсы — "в обмен на снижение затрат за счет внутренних резервов".

"Стратегия увеличения доходов в сфере электроэнергетики только за счет повышения цен безвозвратно уходит в прошлое, — отметили в Минэнерго. — <...> если в электроэнергетике не снизить затраты, не увеличить рост инвестиций, то в итоге пострадают другие секторы экономики".

Чего допустить нельзя, поскольку это вопрос конкурентоспособности узбекских производителей, отметили в министерстве.

Теги:
Минэнерго, Министерство энергетики, электричество, электроэнергия, Ташкент, Узбекистан



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