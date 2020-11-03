Можно ли остановить рост цен на электроэнергию в РУз — комментарий министерства

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в конце октября поставил задачу не повышать тарифы на электроэнергию в 2021−2022 годы.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. В Министерстве энергетики Узбекистана рассказали, какие меры планируется принять для остановки роста цен на электричество в ближайший год, а впоследствии — сделать их наиболее приемлемыми для населения.

Одно из стратегических направлений работы, отметили в пресс-службе, — это ввод в эксплуатацию производственных объектов и снижение себестоимости электроэнергии за счет оптимизации режима ее использования.

"Резервы для снижения затрат в электроэнергетике существуют. Безусловно, для их выявления и мобилизации требуются немалые усилия и изменения через изучение лучшего международного опыта и активную адаптацию доказавших свою эффективность методик, через постоянный рост профессиональной квалификации специалистов отрасли, через дальнейшее развитие новых подходов в управлении отраслью", — говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве считают, что уже сегодня, при действующих тарифах, есть возможность привлечь в отрасль достаточные финансовые ресурсы — "в обмен на снижение затрат за счет внутренних резервов".

"Стратегия увеличения доходов в сфере электроэнергетики только за счет повышения цен безвозвратно уходит в прошлое, — отметили в Минэнерго. — <...> если в электроэнергетике не снизить затраты, не увеличить рост инвестиций, то в итоге пострадают другие секторы экономики".

Чего допустить нельзя, поскольку это вопрос конкурентоспособности узбекских производителей, отметили в министерстве.