В Узбекистане создается венчурный фонд UzVC — как он будет функционировать

Фонд будет финансировать венчурные проекты юридических и физических лиц, в том числе при партнерстве с иностранными лицами.

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Правительство Узбекистана поддержало инициативу Министерства инновационного развития и Агентства по управлению госактивами (АУГА) об организации Национального венчурного фонда UzVC.

Его цель – создать инфраструктуру, которая поддерживала бы инновационные идеи и стартап-экосистемы.

Фонд создается в форме ООО с начальным уставным капиталом в размере 15 миллиардов сумов. Его сформируют из бюджетных средств, выделенных в 2020 году Мининноваций, и передадут в 100% объеме АУГА.

Венчурный фонд UzVC будет финансировать венчурные проекты юридических и физических лиц, в том числе при партнерстве с иностранными лицами.

Для эффективного управления планируется привлечь квалифицированных и имеющих международный опыт иностранных граждан.

Агентству по управлению госактивами совместно с Агентством по развитию рынка капитала поручено в течение 4 месяцев осуществить отбор на прозрачной конкурсной основе самостоятельной частной управляющей компании фонда.

Одно из условий венчурного финансирования — привлечение равных по объему выделяемым средств частного сектора.

Деятельность инвестиционных и управляющих компаний не подлежит лицензированию. Кроме того, управляющая компания обязана организовывать службу внутреннего аудита.

История создания венчурного фонда

О необходимости его образования говорилось еще в 2018 году, когда глава республики подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию механизмов финансирования проектов в сфере предпринимательства и инноваций.

В соответствии с указом президента "Об утверждении концепции развития науки до 2030 года", в 2021 году в Узбекистане запустят два венчурных фонда совместно с ведущими зарубежными инвестиционными компаниями для финансирования инновационных разработок и стартап-проектов.

Отмечается, что в 2025 году планируется создать еще 10 аналогичных организаций.