Узбекистан и Украина намерены нарастить товарооборот до $1 млрд

Министр инвестиций и внешней торговли РУз Сардор Умурзаков и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в республике Николай Дорошенко обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области инвестиций, промышленной кооперации, торговли, транспорта и культуры.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Узбекистан и Украина планируют довести товарооборот до миллиарда долларов в год, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли РУз.

Глава ведомства Сардор Умурзаков во вторник встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в республике Николаем Дорошенко.

"Стороны отметили необходимость активизации совместных усилий для дальнейшего расширения и диверсификации взаимной торговли и обеспечения роста ее объемов до отметки в один миллиард долларов в год в ближайшей перспективе", — говорится в публикации.

Умурзаков и Дорошенко считают, что Узбекистан и Украина имеют значительные перспективы сотрудничества в химической, нефтехимической, металлургической, пищевой, фармацевтической отраслях и в IT-секторе.

Страны планируют усилить кооперацию в сфере сельского хозяйства путем создания совместных агропромышленных предприятий по выращиванию и переработке востребованных сельскохозяйственных культур, рассказали в пресс-службе.

По итогам встречи была достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для подготовки предложений по расширению сотрудничества. В нее войдут руководители профильных министерств и ведомств двух стран.