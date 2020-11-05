Узбекистан и Украина намерены нарастить товарооборот до $1 млрд

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Узбекистан и Украина планируют довести товарооборот до миллиарда долларов в год, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли РУз.
Глава ведомства Сардор Умурзаков во вторник встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в республике Николаем Дорошенко.
"Стороны отметили необходимость активизации совместных усилий для дальнейшего расширения и диверсификации взаимной торговли и обеспечения роста ее объемов до отметки в один миллиард долларов в год в ближайшей перспективе", — говорится в публикации.
Умурзаков и Дорошенко считают, что Узбекистан и Украина имеют значительные перспективы сотрудничества в химической, нефтехимической, металлургической, пищевой, фармацевтической отраслях и в IT-секторе.
По итогам встречи была достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для подготовки предложений по расширению сотрудничества. В нее войдут руководители профильных министерств и ведомств двух стран.