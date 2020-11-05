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Узбекистан и Украина намерены нарастить товарооборот до $1 млрд

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201105/15330702/Uzbekistan-i-Ukraina-namereny-narastit-tovarooborot-do-1-mlrd-dollarov.html

Министр инвестиций и внешней торговли РУз Сардор Умурзаков и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в республике Николай Дорошенко обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области инвестиций, промышленной кооперации, торговли, транспорта и культуры.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Узбекистан и Украина планируют довести товарооборот до миллиарда долларов в год, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли РУз.

Глава ведомства Сардор Умурзаков во вторник встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в республике Николаем Дорошенко.

"Стороны отметили необходимость активизации совместных усилий для дальнейшего расширения и диверсификации взаимной торговли и обеспечения роста ее объемов до отметки в один миллиард долларов в год в ближайшей перспективе", — говорится в публикации.

Умурзаков и Дорошенко считают, что Узбекистан и Украина имеют значительные перспективы сотрудничества в химической, нефтехимической, металлургической, пищевой, фармацевтической отраслях и в IT-секторе.

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Страны планируют усилить кооперацию в сфере сельского хозяйства путем создания совместных агропромышленных предприятий по выращиванию и переработке востребованных сельскохозяйственных культур, рассказали в пресс-службе.

По итогам встречи была достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для подготовки предложений по расширению сотрудничества. В нее войдут руководители профильных министерств и ведомств двух стран.

Теги:
Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана, Экономика, товарооборот, Украина, Узбекистан



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