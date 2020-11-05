В Узбекистане объявлен тендер на модернизацию Талимарджанской ТЭС

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 февраля 2021 года. Торги открыты для участников из всех стран.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Узбекистане объявлен международный тендер на расширение Талимарджанской тепловой электростанции (ТЭС) в Кашкадарьинской области, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики.

Планируется, что там будут построены очередные две парогазовые установки (ПГУ) общей мощностью не менее 900 МВт.

Согласно условиям тендера, заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 февраля 2021 года. Торги открыты для участников из всех стран.

Предполагается, что строительство в 2023-м еще двух ПГУ общей мощностью не менее 900 МВт позволит увеличить совокупную мощность электростанции до 2,6 тысячи мегаватт и повысить ее эффективность. Финансирование проекта стоимостью около миллиарда долларов будет осуществляться за счет кредитов Азиатского банка развития на 450 миллионов долларов, Европейского банка реконструкции и развития — 240 миллионов долларов, а также средств узбекской стороны.

В январе 2017 года южнокорейские Daewoo и Hyundai осуществили модернизацию Талимарджанской ТЭС стоимостью 1,28 миллиарда долларов. По условиям контракта консорциум осуществил строительство под ключ на станции двух ПГУ комбинированного цикла по 450 мегаватт. Поставщиком ПГУ выступила японская Mitsubishi Corporation.

"Узбекэнерго" в декабре 2004-го ввело в эксплуатацию первый энергоблок Талимарджанской ТЭС проектной мощностью 800 мегаватт. С вводом двух новых ПГУ выработка электроэнергии на ТЭС увеличилась в 2,3 раза — до 10,4 миллиарда кВт*ч. Строительство еще двух ПГУ позволит довести производство электроэнергии на станции до 20,4 миллиарда кВт*ч в год.

В энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт, в том числе общая мощность десяти тепловых электростанций — 10,6 ГВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС, входящими в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии — более 60 миллиардов кВт*ч.