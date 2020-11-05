В Узбекистане объявлен тендер на модернизацию Талимарджанской ТЭС

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Узбекистане объявлен международный тендер на расширение Талимарджанской тепловой электростанции (ТЭС) в Кашкадарьинской области, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики.
Планируется, что там будут построены очередные две парогазовые установки (ПГУ) общей мощностью не менее 900 МВт.
Согласно условиям тендера, заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 февраля 2021 года. Торги открыты для участников из всех стран.
Предполагается, что строительство в 2023-м еще двух ПГУ общей мощностью не менее 900 МВт позволит увеличить совокупную мощность электростанции до 2,6 тысячи мегаватт и повысить ее эффективность. Финансирование проекта стоимостью около миллиарда долларов будет осуществляться за счет кредитов Азиатского банка развития на 450 миллионов долларов, Европейского банка реконструкции и развития — 240 миллионов долларов, а также средств узбекской стороны.
"Узбекэнерго" в декабре 2004-го ввело в эксплуатацию первый энергоблок Талимарджанской ТЭС проектной мощностью 800 мегаватт. С вводом двух новых ПГУ выработка электроэнергии на ТЭС увеличилась в 2,3 раза — до 10,4 миллиарда кВт*ч. Строительство еще двух ПГУ позволит довести производство электроэнергии на станции до 20,4 миллиарда кВт*ч в год.
В энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт, в том числе общая мощность десяти тепловых электростанций — 10,6 ГВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС, входящими в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии — более 60 миллиардов кВт*ч.