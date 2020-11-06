На Ферганском НПЗ стартовало производство дизельного топлива "Евро-4" и "Евро-5"

В рамках реализации проекта заключен контракт с французской компанией Axens. Она начнет изготавливать и поставлять катализатор для замены существующего ускорителя установки ГДС, введенной в эксплуатацию в 1999 году.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. На Ферганском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) осуществляется поэтапная реализация инвестиционного проекта "Модернизация и реконструкция Ферганского нефтеперерабатывающего завода". Об этом сообщили в Минэнерго.

Отмечается, что в период с 2020 по 2023 годы на ФНПЗ будет поэтапно внедрен процесс гидрокрекинга (способ получения горючего вещества) и запущено производство автомобильного бензина марки АИ-92, а также дизельного топлива стандарта "Евро-5".

"Начало производства линейки продуктов класса "Евро-4" и "Евро-5" с 5 ноября 2020 года ознаменует собой выполнение первого этапа модернизации завода на общую сумму 300 млн долларов", – информировали в пресс-службе энергетики.

В рамках реализации проекта заключён контракт с французской компанией Axens. Она начнет изготавливать и поставлять катализатор для замены существующего ускорителя установки ГДС, введенной в эксплуатацию в 1999 году. Компания запроектирована и привязана к заводским объектам корпорацией "Тойо инжиниринг корпорейшн" (Япония), её проектная мощность составляет – 1,7 млн тонн в год.

Также Ферганский НПЗ начнет массовый выпуск ранее не производимого и закупаемого за рубежом зимнего дизельного топлива. Для этих целей специалистами завода проведены работы по лабораторным исследованиям, промышленным испытаниям и постановке на производство нового низкозастывающей горючей смеси марки ДТЗ-2, используемой в зимний период.

Напомним: с 1 ноября в Узбекистане снизилась стоимость импортного дизельного топлива. Цена за один литр опустилась до шесть тысяч сумов. Ранее дизтопливо продавали по 6,5 тысячи сумов за аналогичный объем.