Сберегательные слитки: почему ЦБ Узбекистана решил "озолотить" население

Центробанк Узбекистана со 2 ноября 2020 года начал свободную продажу золотых слитков населению. Речь идет о специально выпущенной серии слитков весом пять, десять, 20 и 50 граммов, упакованных в пластиковый контейнер (по внешнему виду очень похожий на банковскую карту, только с гнездом для слитка) с серийным номером и средствами защиты от вскрытия и подделки.
По данным сайта Центробанка, работает 28 пунктов продажи и обратного выкупа слитков.
У такого решения, конечно, много целей, и надо отметить, что Центробанк Узбекистана выработал оригинальный способ их достижения.
Цивилизовать рынок золота
С 1 марта 2019 года в Узбекистане можно законно добывать россыпные драгоценные металлы, в частности, золото. Таким образом, драгметалл попадает в легальный оборот и становится товаром. В свете этого нужно привести рыночный оборот золота в цивилизованный вид, в частности, гарантировать соответствующее качество слитков: вес и пробность. Каждый слиток и каждое золотое изделие можно проверить, но процедура эта длительная и дорогостоящая.
Частные старатели смогут или обменять добытый ими золотой песок на слитки, или же сдать золото, а на вырученные деньги приобрести готовые к продаже слитки.
Вернуть наличные деньги в оборот
Вторая цель, которую старается достичь Центробанк Узбекистана выпуском золотых слитков в обращение, состоит в том, чтобы извлечь наличные сумы из накоплений и депозитов и вернуть их в оборот. Чем быстрее оборот наличных денег, тем меньшее количество банкнот требуется для обеспечения платежей и расчетов. Привычка населения, предприятий и организаций накапливать наличные деньги временно выводит значительную часть банкнот из оборота, требует эмиссии дополнительных денежных знаков, что угрожает уже инфляцией и обесцениванием наличных. Проблема достаточно серьезная, поскольку 25 февраля 2019 года были выпущены банкноты номиналом 100 000 сумов. Прибавление нулей на банкнотах ничего хорошего не сулит.отчета Центробанка Узбекистана, денежная масса на 1 января 2020 года — 62,8 триллиона сумов, из них наличные деньги — 26,6%, то есть 16,7 трлн сумов. В купюрах по 50 000 сумов — 334 млн банкнот. Тонна золота, пущенная в продажу, извлечет из заначек и депозитов 12,5 млн таких купюр. Это сугубо ориентировочные расчеты, демонстрирующие роль, которую может сыграть золото для регулирования оборота наличных денег.
Золото как платежное средство
Да и вообще, дорогую хлопковую бумагу, которая идет на банкноты, надо бы экономить. Интересно отметить, что в данном случае бумажные деньги весят больше, чем золото. Вес купюры в 100 000 сум составляет около одного грамма, так что 50 граммов золота идут за 326 граммов бумажных денег.
Пока что это возможность, вытекающая из условий оборота золотых мерных слитков. Посмотрим, насколько широко драгметалл станет обслуживать часть денежного оборота, что для экономистов представляет очень большой интерес.
И на экспорт
При введении продажи золота населению правительство исходило также из возможности реализации золота туристам. Это должно было повысить туристическую привлекательность Узбекистана и заодно нарастить экспорт золота, но вне биржевых торгов, чтобы не обрушать цены.
Узбекистан вывозит почти все добытое золото. В 2018 году добыча составила 88,5 тонны. Данные по экспорту не публикуются, но в начале 2019-го Госкомстат сообщил, что экспорт золота дал 2,9 миллиарда долларов. Можно подсчитать: при среднегодовой цене за тройскую унцию 1268,4 доллара в 2018 году республика реализовала порядка 71,1 тонны золота. Объем, сопоставимый с годовой добычей.
Если зарубежные банки будут выкупать золото в упаковке ЦБ на таких же условиях, что и в самом Узбекистане (это может быть закреплено специальным межгосударственным соглашением), то золото тоже может стать платежным средством и в трансграничных платежах частных лиц и малого бизнеса, например, в приграничной торговле.
Сколько всего золота могут выпустить?
Центробанк Узбекистана пока что не сообщает сведений о суммарном объеме выпуска золота в продажу. Вероятно, очень нескоро об этом проинформирует. Продажа золота представляет собой своего рода экономический эксперимент, для получения результатов которого требуется время. Результаты же могут быть очень разнообразные и даже неожиданные.
На мой взгляд, выпуск золота должен соответствовать значительной части сбережений и депозитов наличных средств населения. Сколько этих средств у населения? По имеющимся данным на 2018 год, имелось 70 триллионов сумов вкладов и депозитов, в том числе 14,7 триллиона сумов вкладов. И у населения на руках скапливаются немалые суммы.
По мере накопления опыта и ознакомления населения с покупкой и продажей золота (тут надо отметить, что это касается пока только состоятельного населения, поскольку самый дешевый слиток в пять граммов дороже, чем совокупный доход в среднем на душу населения за квартал; 2,3 миллиона сум за первый квартал 2020 года), функции и задачи оборота золота можно расширить.