Сберегательные слитки: почему ЦБ Узбекистана решил "озолотить" население

Колумнист Дмитрий Верхотуров разбирается, по каким причинам финансовый регулятор открыл свободную продажу золотых мерных слитков, и к чему это может привести.

Центробанк Узбекистана со 2 ноября 2020 года начал свободную продажу золотых слитков населению. Речь идет о специально выпущенной серии слитков весом пять, десять, 20 и 50 граммов, упакованных в пластиковый контейнер (по внешнему виду очень похожий на банковскую карту, только с гнездом для слитка) с серийным номером и средствами защиты от вскрытия и подделки.

Стоимость устанавливает ЦБ в зависимости от биржевой цены и банковской маржи. На 4 ноября цена за пять граммов золота составляла 3 483 000 сумов, за 50 граммов — 32 611 000 сумов. Если сравним с ценами на 2 ноября, то увидим, что слитки несколько подорожали: пятиграммовый — на 47 тысяч сумов, 50-граммовый — на 434 тысячи сумов.

По данным сайта Центробанка, работает 28 пунктов продажи и обратного выкупа слитков.

У такого решения, конечно, много целей, и надо отметить, что Центробанк Узбекистана выработал оригинальный способ их достижения.

Цивилизовать рынок золота

С 1 марта 2019 года в Узбекистане можно законно добывать россыпные драгоценные металлы, в частности, золото. Таким образом, драгметалл попадает в легальный оборот и становится товаром. В свете этого нужно привести рыночный оборот золота в цивилизованный вид, в частности, гарантировать соответствующее качество слитков: вес и пробность. Каждый слиток и каждое золотое изделие можно проверить, но процедура эта длительная и дорогостоящая.

Предложенное Центрбанком Узбекистана решение выпускать мерные слитки золота стандартного веса и пробности 999,9, защищенные пластиковым контейнером (что предохраняет их от истирания, попыток обрезания или подмены), избавляет покупателей от необходимости проверять слитки, что устраняет риск при операциях с золотом. Достаточно лишь обследовать упаковку, чтобы удостовериться в надлежащем качестве слитка.

Частные старатели смогут или обменять добытый ими золотой песок на слитки, или же сдать золото, а на вырученные деньги приобрести готовые к продаже слитки.

Вернуть наличные деньги в оборот

Вторая цель, которую старается достичь Центробанк Узбекистана выпуском золотых слитков в обращение, состоит в том, чтобы извлечь наличные сумы из накоплений и депозитов и вернуть их в оборот. Чем быстрее оборот наличных денег, тем меньшее количество банкнот требуется для обеспечения платежей и расчетов. Привычка населения, предприятий и организаций накапливать наличные деньги временно выводит значительную часть банкнот из оборота, требует эмиссии дополнительных денежных знаков, что угрожает уже инфляцией и обесцениванием наличных. Проблема достаточно серьезная, поскольку 25 февраля 2019 года были выпущены банкноты номиналом 100 000 сумов. Прибавление нулей на банкнотах ничего хорошего не сулит.

Золото как платежное средство

Золото отчасти решает эту проблему. Например, покупатель слитка в 50 граммов возвращает в оборот 326 купюр номиналом 100 000 сумов или 652 купюры номиналом 50 000 сумов (подсчет круглым числом). Это довольно серьезное достижение. По данным отчета Центробанка Узбекистана, денежная масса на 1 января 2020 года — 62,8 триллиона сумов, из них наличные деньги — 26,6%, то есть 16,7 трлн сумов. В купюрах по 50 000 сумов — 334 млн банкнот. Тонна золота, пущенная в продажу, извлечет из заначек и депозитов 12,5 млн таких купюр. Это сугубо ориентировочные расчеты, демонстрирующие роль, которую может сыграть золото для регулирования оборота наличных денег.

Да и вообще, дорогую хлопковую бумагу, которая идет на банкноты, надо бы экономить. Интересно отметить, что в данном случае бумажные деньги весят больше, чем золото. Вес купюры в 100 000 сум составляет около одного грамма, так что 50 граммов золота идут за 326 граммов бумажных денег.

В известной степени выпущенные Центробанком Узбекистана золотые мерные слитки могут сами служить средством платежа при покупке, например, автомобилей, домов, квартир, земельных участков, взносов в уставной капитал и так далее. Насколько можно понять из постановления правительства Узбекистана от 30 июня 2020 года и планов по реализации слитков туристам из вендинговых автоматов , условия продажи и обратного выкупа максимально свободные, без регистрации лица, купившего слиток. Если так, то его можно передавать в качестве средства платежа, наподобие чека или векселя на определенную сумму, которые можно обналичить в банке. Тогда потребность в крупных наличных суммах может ощутимо снизиться, поскольку купюры можно будет заменить золотом.

Пока что это возможность, вытекающая из условий оборота золотых мерных слитков. Посмотрим, насколько широко драгметалл станет обслуживать часть денежного оборота, что для экономистов представляет очень большой интерес.

И на экспорт

При введении продажи золота населению правительство исходило также из возможности реализации золота туристам. Это должно было повысить туристическую привлекательность Узбекистана и заодно нарастить экспорт золота, но вне биржевых торгов, чтобы не обрушать цены.

Узбекистан вывозит почти все добытое золото. В 2018 году добыча составила 88,5 тонны. Данные по экспорту не публикуются, но в начале 2019-го Госкомстат сообщил, что экспорт золота дал 2,9 миллиарда долларов. Можно подсчитать: при среднегодовой цене за тройскую унцию 1268,4 доллара в 2018 году республика реализовала порядка 71,1 тонны золота. Объем, сопоставимый с годовой добычей.

Продавать крупные партии на бирже рискованно, это может вызвать понижение цен и сокращение выручки. Между тем, у Узбекистана есть планы наращивания добычи золота и серебра, причем в ближайшие годы. В этих условиях экспорт золота в мерных слитках в форме продажи частным лицам выглядит весьма выгодным.

Если зарубежные банки будут выкупать золото в упаковке ЦБ на таких же условиях, что и в самом Узбекистане (это может быть закреплено специальным межгосударственным соглашением), то золото тоже может стать платежным средством и в трансграничных платежах частных лиц и малого бизнеса, например, в приграничной торговле.

Сколько всего золота могут выпустить?

Центробанк Узбекистана пока что не сообщает сведений о суммарном объеме выпуска золота в продажу. Вероятно, очень нескоро об этом проинформирует. Продажа золота представляет собой своего рода экономический эксперимент, для получения результатов которого требуется время. Результаты же могут быть очень разнообразные и даже неожиданные.

На мой взгляд, выпуск золота должен соответствовать значительной части сбережений и депозитов наличных средств населения. Сколько этих средств у населения? По имеющимся данным на 2018 год, имелось 70 триллионов сумов вкладов и депозитов, в том числе 14,7 триллиона сумов вкладов. И у населения на руках скапливаются немалые суммы.

При этом тонна золота в текущей стоимости 50-граммовых слитков стоит 652,22 миллиарда сум. На мой взгляд, в оборот может быть пущено три-пять тонн золота стоимостью от 1,9 до 3,2 триллиона сумов — достаточно для извлечения сбережений в наличных деньгах у населения. Других текущих задач у оборота золота все равно пока нет, поскольку туризм фактически приостановлен.

По мере накопления опыта и ознакомления населения с покупкой и продажей золота (тут надо отметить, что это касается пока только состоятельного населения, поскольку самый дешевый слиток в пять граммов дороже, чем совокупный доход в среднем на душу населения за квартал; 2,3 миллиона сум за первый квартал 2020 года), функции и задачи оборота золота можно расширить.