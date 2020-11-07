Сколько зерна выращивают в Узбекистане — Госкомстат

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В период с январе по сентябрь 2020 года в Узбекистане выращено почти 6,7 тысяч тонн зерновых культур, что на 102,4% больше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщают в Государственном комитете по статистике.

Отмечается, что наибольшее количество зерна выращено в фермерских хозяйствах - свыше пяти тысяч тонн (85,1% от общего объема производства).

Высокий урожай зерновых культур зафиксирован в Кашкадарьинской области (12,9%). На втором месте расположилась Джизакская область (10,5%). Тройку лидеров завершает Ферганская область (10%).

Напомним: в рамках видеоселекторного совещания, проведенного в сентябре текущего года, глава государства Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность налаживания лазерного нивелирования хлопковых, зерновых и рисовых полей. Министерству финансов было поручено выделить из Фонда развития сельского хозяйства не менее 250 миллиардов сумов кредитов для внедрения такой технологии.