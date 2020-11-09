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Доллар продолжает дорожать: курс валют от ЦБ

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201109/15360810/Dollar-prodolzhaet-dorozhat-kurs-valyut-ot-TsB.html

Курс доллара продолжил рост, но на этой неделе незначительный - 10 378,88 сума (+12,02), евро же совершил значительный скачок, прибавив более 240 сумов. Теперь европейская валюта стоит 12 321,81 сума.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Центральный банк Узбекистана обновил курсы иностранных валют по отношению к суму с 10 ноября 2020 года.

Курсы валют
ЦБ Узбекистана
Курсы валют

По представленным данным, курс доллара продолжает рост, но на этой неделе незначительный - 10 378,88 сума (+12,02), а евро совершил значительный скачок, прибавив более 240 сумов. Теперь европейская валюта стоит 12 321,81 сума. Примерно также вырос в цене фунт стерлингов, теперь его стоимость составляет 13 654,45 сума.

Ранее ЦБ Узбекистана обнародовал статистику о валютных операциях граждан за первые девять месяцев текущего года. Общий объем переводов из-за границы составил порядка $4,3 млрд. При этом физлица приобрели в банках за этот период около $3,2 млрд, а продали — $2,9 млрд.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, курс валюты, Узбекистан, Экономика



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