Сколько молока произвели в Узбекистане в 2020 году — Госкомстат

По данным Государственного комитета по статистике, больше всего молока было получено в фермерских хозяйствах — 94,7% от общего объема производства.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В период с января по сентябрь 2020 года в республике было произведено почти восемь млн тонн молока. Этот показатель превысил прошлогодний на 2,9%, сообщают в Государственном комитете по статистике.

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По данным Госкомстата, больше всего молока было получено в фермерских хозяйствах - 94,7%.

Отмечается, что лидером по производству молока стала Самаркандская область — 12,3% от общего объема. Самый низкий коэффициент был зафиксирован в Каракалпакстане — всего 2,9%.

Напомним: в январе прошлого года постановлением Кабинета министров "Перечень продовольственной продукции, производимой в Узбекистане, оборот по реализации которой освобождается от НДС" был дополнен пунктом "Молоко". Эта мера помогла создать дополнительные условия для развития молочной промышленности и усилила кооперацию перерабатывающих предприятий с фермерскими хозяйствами.