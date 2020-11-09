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Молоко. Иллюстративное фото.

Сколько молока произвели в Узбекистане в 2020 году — Госкомстат

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201109/15361820/Skolko-moloka-proizveli-v-Uzbekistane-v-2020-godu--Goskomstat.html

По данным Государственного комитета по статистике, больше всего молока было получено в фермерских хозяйствах — 94,7% от общего объема производства.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В период с января по сентябрь 2020 года в республике  было произведено почти восемь млн тонн молока. Этот показатель превысил прошлогодний на 2,9%, сообщают в Государственном комитете по статистике.

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По данным Госкомстата, больше всего молока было получено в фермерских хозяйствах - 94,7%. 

Отмечается, что лидером по производству молока стала Самаркандская область — 12,3% от общего объема. Самый низкий коэффициент был зафиксирован в Каракалпакстане — всего 2,9%.
Молоко. Иллюстративное фото.
© Flickr / yat fai ooi
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Напомним: в январе прошлого года постановлением Кабинета министров "Перечень продовольственной продукции, производимой в Узбекистане, оборот по реализации которой освобождается от НДС" был дополнен пунктом "Молоко". Эта мера помогла создать дополнительные условия для развития молочной промышленности и усилила кооперацию перерабатывающих предприятий с фермерскими хозяйствами.

Теги:
Государственный комитет по статистике, Госкомстат, производство, молоко, Узбекистан



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