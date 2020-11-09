В Фергане начнут готовить специалистов по экспортным операциям

В течение трех месяцев слушатели курсов будут изучать международное торговое право, логистику, маркетинг и цифровую экономику.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Фергане планируют открыть бизнес-академию, в которой запустят подготовку специалистов по экспортным операциям.

В формировании учебных программ примут участие сотрудники Всемирной торговой организацией (ВТО) и китайской компании Alibaba, сообщили в пресс-службе Ассоциации экспортеров Узбекистана (АЭУ).

В течение трех месяцев слушатели курсов будут изучать международное торговое право, логистику, маркетинг и цифровую экономику. В бизнес-академии одновременно смогут учиться до 40 человек. По итогам курса выпускники получат сертификаты международного образца и будут трудоустроены.

Компания Alibaba в экспериментальном порядке откроет для слушателей курса свою электронную торговую платформу.

Ранее Шавкат Мирзиёев подписал указ о расширении финансовой поддержки предприятий-экспортеров. Теперь для таких предприятий будут выделены дополнительные средства через создаваемый ныне Фонд поддержки экспорта. На эти цели фонду выделяется 100 миллионов долларов. Они будут направлены на формирование оборотных средств предприятий для бесперебойной поставки продукции на внешний рынок.