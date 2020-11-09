18:22 09 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.37
  • EUR12074.28
  • USD10366.86
Поиск
Студенты в аудитории

В Фергане начнут готовить специалистов по экспортным операциям

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
Получить короткую ссылку
11 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201109/15363987/V-Fergane-nachnut-gotovit-spetsialistov-po-eksportnym-operatsiyam.html

В течение трех месяцев слушатели курсов будут изучать международное торговое право, логистику, маркетинг и цифровую экономику.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Фергане планируют открыть бизнес-академию, в которой запустят подготовку специалистов по экспортным операциям.

Флаг Китая
AFP / Philip Pacheco
Годовой экспорт в Китай к 2025 году должен составить не менее $3 млрд - МИВТ

В формировании учебных программ примут участие сотрудники Всемирной торговой организацией (ВТО) и китайской компании Alibaba, сообщили в пресс-службе Ассоциации экспортеров Узбекистана (АЭУ).   

В течение трех месяцев слушатели курсов будут изучать международное торговое право, логистику, маркетинг и цифровую экономику. В бизнес-академии одновременно смогут учиться до 40 человек. По итогам курса выпускники получат сертификаты международного образца и будут трудоустроены.

Компания Alibaba в экспериментальном порядке откроет для слушателей курса свою электронную торговую платформу.

Ранее Шавкат Мирзиёев подписал указ о расширении финансовой поддержки предприятий-экспортеров. Теперь для таких предприятий будут выделены дополнительные средства через создаваемый ныне Фонд поддержки экспорта. На эти цели фонду выделяется 100 миллионов долларов. Они будут направлены на формирование оборотных средств предприятий для бесперебойной поставки продукции на внешний рынок.

Теги:
Фергана, Узбекистан, Экспорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кандидат в вице-президенты от Демократической партии Джо Байден разговаривает со сторонниками
Юрист, демократ и опытный политик: как Джо Байден шел к президентскому креслу
Пушистые и смешные: в Шанхае прошел ежегодный фестиваль корги — видео
Экспортная география: статистика по бизнесу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться