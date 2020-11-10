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ВЭБ профинансирует модернизацию Алмалыкского ГМК

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201110/15374987/VEB-profinansiruet-modernizatsiyu-Almalykskogo-GMK.html

Соответствующая договоренность была достигнута в рамках бизнес-миссии ВЭБ.РФ в Ташкент в сентябре.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Госкорпорация развития ВЭБ профинансирует экспорт российского оборудования для модернизации Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК) в Узбекистане, предоставив кредитную линию в размере до 1,8 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"ВЭБ.РФ и "Алмалыкский ГМК" подписали договор об открытии кредитной линии до 1,8 миллиарда рублей. Средства будут направлены на финансирование экспорта российской высокотехнологичной продукции в Республику Узбекистан для модернизации предприятия", — говорится в публикации.

Как уточняет ВЭБ, речь идет о поставке буровых станков, смесительно-зарядных машин, станков для продорожки коллекторов и другого оборудования производства российских предприятий "Горная техника", "Нипигормаш" и НПП "Электромаш".

© Sputnik / Виталий Тимкив
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"Участие в модернизации комбината в Узбекистане — это возможность для российских предприятий расширить рынок сбыта продукции. Это взаимовыгодное партнерство, которое не только развивает торговые отношения стран, но и является поддержкой наших экспортеров, загружая их производственные мощности", — отметил заместитель председателя ВЭБа Даниил Алгульян.

Алмалыкский ГМК — единственный производитель меди в Узбекистане. На долю комбината также приходится порядка 90 процентов производства серебра и 20 процентов золота в республике. В августе 2018 года госактивы комбината были переданы в управление SFI Management Group. По неофициальной информации, управляющая компания входит в структуру активов, принадлежащих уроженцу Узбекистана — миллиардеру Фаттаху Шодиеву. АГМК увеличил производство катодной меди в 2019 году на 25,4 процента по сравнению с 2018-м — до 147,25 тысячи тонн.

Теги:
Узбекистан, Россия, модернизация, ОАО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", ВЭБ.РФ



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