ВЭБ профинансирует модернизацию Алмалыкского ГМК

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Госкорпорация развития ВЭБ профинансирует экспорт российского оборудования для модернизации Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК) в Узбекистане, предоставив кредитную линию в размере до 1,8 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"ВЭБ.РФ и "Алмалыкский ГМК" подписали договор об открытии кредитной линии до 1,8 миллиарда рублей. Средства будут направлены на финансирование экспорта российской высокотехнологичной продукции в Республику Узбекистан для модернизации предприятия", — говорится в публикации.
Как уточняет ВЭБ, речь идет о поставке буровых станков, смесительно-зарядных машин, станков для продорожки коллекторов и другого оборудования производства российских предприятий "Горная техника", "Нипигормаш" и НПП "Электромаш".
Алмалыкский ГМК — единственный производитель меди в Узбекистане. На долю комбината также приходится порядка 90 процентов производства серебра и 20 процентов золота в республике. В августе 2018 года госактивы комбината были переданы в управление SFI Management Group. По неофициальной информации, управляющая компания входит в структуру активов, принадлежащих уроженцу Узбекистана — миллиардеру Фаттаху Шодиеву. АГМК увеличил производство катодной меди в 2019 году на 25,4 процента по сравнению с 2018-м — до 147,25 тысячи тонн.