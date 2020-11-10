На что потратят 12 трлн в Каракалпакстане в ближайшие три года - Мирзиёев

Налоговые льготы получат вновь созданные предприятия в сфере промышленности и услуг в Тахтакупырском, Бозатауском, Шуманайском районах и 45 махаллях и аулах, попавших в категорию отстающих в развитии.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Разработана комплексная программа развития Республики Каракалпакстан на 2020-2023 годы. О сути и содержании документа шла речь на видеоселекторном совещании с участием президента страны, сообщили в его пресс-службе.

Согласно программе, в целях повышения инвестиционной привлекательности региона новым предприятиям предоставляется ряд налоговых льгот. Кроме того, льготы получат вновь созданные предприятия в сфере промышленности и услуг в Тахтакупырском, Бозатауском, Шуманайском районах и 45 махаллях и аулах, попавших в категорию отстающих в развитии.

Готовы к реализации в установленный срок 1359 зарубежных проектов на сумму 12,3 триллиона сумов. Планируется привлечь 523 миллиона долларов прямых иностранных инвестиций и создать около 20 тысяч новых рабочих мест.

Министерству инвестиций и внешней торговли дано указание создать 27 промышленных кластеров, работающих по системе "от сырья до готовой продукции".

Программа определяет задачи в области сельского и водного хозяйства. Речь - о размещении экспортоориентированных овощных культур на 12 тысячах гектарах, на которых больше не будут выращивать хлопчатник. Будут также рекультивированы 36 тысяч гектаров выбывших из оборота земель. Планируется создать свободную экономическую зону "Коракалпок-агро", организовать плантации кунжута и увеличить поголовье породистого скота. При этом Ходжейлийского района будет специализироваться на животноводстве и овощеводстве.

Также будут приняты меры по экономии 2,5 миллиарда кубометров воды в год. Отремонтируют более 14 тысячи километров каналов, будут внедрены водосберегающие технологии на 45 тысячах гектарах посевных площадей, установлены счетчики в водораспределительных пунктах.

Перед Министерством сельского хозяйства и Министерством водного хозяйства поставлены соответствующие задачи.

Программа предусматривает отдельный подход к развитию Тахтакупырского, Бозатауского, Шуманайского районов, которые имеют относительно низкий уровень социально-экономического развития. В частности, в 2021-2023 годах планируется реализовать 172 проекта на сумму 409 миллиардов сумов для улучшения производственной и социальной инфраструктуры в этих районах.

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Кроме того, 150 проектов на сумму 2 триллиона 340 миллиардов сумов будут реализованы в 45 махаллях и аулах с тяжелыми условиями. Выплаты по процентам кредитов для этих проектов будут компенсироваться из Фонда по поддержке предпринимательства в размере 50 процентов от базовой процентной ставки Центрального банка.

В ближайшие 3 года в Каракалпакстане построят и отремонтируют 856 километров автомобильных дорог, проложены 2,5 тысячи километров сетей питьевого водоснабжения. Будет построено 235 домов на 7 тысяч квартир, в том числе 36 доступных многоквартирных домов на 2 084 квартиры для молодых семей и малообеспеченного населения.

Рассмотрена проводимая работа по реновации города Нукуса, строительству современных объектов инфраструктуры.

Касательно сферы здравоохранения даны поручения по полной оцифровке деятельности сельских врачебных пунктов и семейных поликлиник, организации медицинских бригад и скрининговому обследованию населения.