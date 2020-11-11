МАГАТЭ: миссия INIR в Узбекистане перенесена на 2021 год

Согласно данным агентства "Узатом", в период с 9 по 12 ноября текущего года в формате видео=конференц=связи проводится предварительная миссия по комплексному обзору ядерной инфраструктуры в республике.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) перенесло миссию по комплексному обзору ядерной инфраструктуры INIR (Integrated Nuclear Infrastructure Review) в Узбекистане на первую половину 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе "Узатом".

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Согласно данным агентства, в период с 9 по 12 ноября текущего года в формате видео-конференц-связи проводится предварительная миссия INIR. Известно, что в ее работе принимают участие более 40 специалистов из различных министерств и ведомств республики.

"На встрече, проходящей в духе обмена мнением, Узбекистан выразил готовность соблюдать все рекомендации и требования МАГАТЭ по ядерной безопасности", — информируется в релизе.

Ранее замгендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков заявлял, что агентство направит в Узбекистан миссию INIR в 2020 году. В феврале министр энергетики страны Алишер Султанов заявлял, что миссия INIR была намечена на октябрь. Однако позже в МИД республики уточнили, что она перенесена на декабрь.