АБР выделил Узбекистану еще $121 млн на модернизацию железнодорожных сетей

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем в размере $121 млн для завершения модернизации железнодорожной сети в восточной части Узбекистана, сообщают в пресс-службе АБР.

Отмечается, что обновление железной дороги поможет стимулировать экономический рост Ферганской долины, улучшить региональную связанность и наладить торговлю между соседними странами, а также будет способствовать развитию туризма, так как данная сеть является частью Коридора-2 Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).

Заем дополнит ранее одобренное финансирование азиатского банка в размере $80 млн для оказания помощи в электрификации 145,1 км железнодорожных путей между городами Пап, Наманган и Андижан в Ферганской долине. Дополнительные денежные поступления помогут увеличить количество грузовых и частоту движения пассажирских поездов, а также повысить потенциал железнодорожного персонала в использовании современных методов управления поездами.

"Эта расширенная поддержка поможет обеспечить безопасную и более частую эксплуатацию поездов на модернизированной железнодорожной сети. Проект повысит привлекательность железных дорог как экологически чистого, надежного и доступного вида транспорта для жителей Узбекистана", - сказал главный специалист АБР по транспорту в Центральной и Западной Азии Ко Сакамото.

Ожидается, что реконструкция железнодорожных путей улучшит доступ людей к здравоохранению, образованию и предоставит дополнительные места для трудоустройства.

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Для справки: железнодорожная сеть Узбекистана обеспечивает 30-40% грузовых и 3-4% пассажирских перевозок. На востоке Узбекистана она состоит из петли, соединяющей крупные города Ферганской долины и линии от Папа через горный перевал Камчик до Ангрена и Ташкента. Ее отводы проходят в Кыргызстан и Таджикистан.