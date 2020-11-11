Холод: сахар для Узбекистана — это второй рис, важно оптимизировать выпуск

Доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод прокомментировал информацию о возможном закрытии двух крупных сахарных заводов в республике - "Ангрен шакар" и "Хорезм шакар".

Экономика Леонид Холод о том, что делать Узбекистану с сахарной промышленностью

По словам эксперта, проблема на заводах заключается в том, что в республике были изменены акцизные и таможенные условия на сахарный комплекс.

"Узбекистан в силу природно-климатических причин не может производить сахарное тростниковое и свекловичное сырье", - отметил Леонид Холод.

Как сообщает специалист, если даже в стране начнут выпускать свекловичное сырье, оно будет безумно дорогим, так как нет никакой гарантии, что свекла даст ту сахаристость, которая получается в средней полосе, например, на Украине или в юго-западной части РФ.

"Узбекские заводы с учетом этих обстоятельств могут работать на привозном сырье. Тростниковый или свекловичный сырец имеет свои цены, но они сравнимы", - пояснил спикер.

Экс-замминистра сельского хозяйства РФ предположил, что в случае, когда производимая готовая продукция дороже в Узбекистане, чем завозимая, при том, что предприятие и энергоэффективное, и современное и технологически эффективное, проблема может быть скрыта в хозяйственных условиях.

"Продажа через биржу не ведет к повышению цены или к ухудшению хозяйственных условий самих заводов. Их всего два. Реализация продукции через биржу устраняет риск монополизма, если следить, чтобы покупатели этой продукции не устраивали свою монопсонию. Если у товара на бирже нормальные конкурирующие друг с другом покупатели, то в принципе это наоборот является удешевляющим фактором, а не угрожающим", - сказал Холод.

По мнению эксперта, проблема скрыта в системе таможенного и акцизного регулирования.

"Уменьшать объемы производства нельзя, так как это снизит эффективность, соответственно сахар будет только дорожать. Ценность заводов как раз в их загрузке. В принципе, они должны выпускать сравнительно дешевую продукцию, даже из привезенного сырца. Что касается технологии, то она перенастраивается", - объяснил спикер.

Леонид Холод считает, что заводчанам надо ориентироваться на сырец, приемлемый для рынка. Государству нужно подумать, что необходимо сделать для восстановления рентабельности заводов - посмотреть на социальную нагрузку предприятий и на объемы производства вместе с ценами поступающего товара, заключил эксперт.

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