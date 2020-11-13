Главы МИД Узбекистана и Швеции обсудили перспективы сотрудничества

Запланировано создание совместных инвестиционных бизнес-проектов в отраслях цифровой экономики, машиностроения, промышленности, энергетики и фармацевтики.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Министры иностранных дел Узбекистана и Швеции провели переговоры в формате видео-конференц-связи, об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

В ходе беседы Абдулазиз Камилов и Энн Линде обсудили состояние и перспективы развития узбекско-шведских отношений, а также рассмотрели перспективы сотрудничества в рамках международных структур ООН, ЕС и ОБСЕ.

"Подчеркнута активизация двустороннего политического диалога. В данном контексте отмечена важность регулярной организации политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран", - отмечено в релизе.

Стороны намерены укрепить межпарламентские связи, реализовать совместные проекты в области защиты прав человека, а также наладить контакты в судебно-правовой и правоохранительной сферах.

Главы МИД двух стран уделили особое внимание вопросам развития торгово-экономического сотрудничества и созданию совместных инвестиционных бизнес-проектов в отраслях цифровой экономики, машиностроения, промышленности, энергетики и фармацевтики.