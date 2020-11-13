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Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов

Главы МИД Узбекистана и Швеции обсудили перспективы сотрудничества

МИД Узбекистана
Экономика
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https://uz.sputniknews.ru/economy/20201113/15399634/Glavy-MID-Uzbekistana-i-Shvetsii-obsudili-voprosy-sotrudnichestva.html

Запланировано создание совместных инвестиционных бизнес-проектов в отраслях цифровой экономики, машиностроения, промышленности, энергетики и фармацевтики.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Министры иностранных дел Узбекистана и Швеции провели переговоры в формате видео-конференц-связи, об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

В ходе беседы Абдулазиз Камилов и Энн Линде обсудили состояние и перспективы развития узбекско-шведских отношений, а также рассмотрели перспективы сотрудничества в рамках международных структур ООН, ЕС и ОБСЕ.

"Подчеркнута активизация двустороннего политического диалога. В данном контексте отмечена важность регулярной организации политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран", - отмечено в релизе.

Флаг Швеции.
© Flickr / Jakob Hürner
Узбекистан наладит инвестиционное сотрудничество со Швецией
Стороны намерены укрепить межпарламентские связи, реализовать совместные проекты в области защиты прав человека, а также наладить контакты в судебно-правовой и правоохранительной сферах.

Главы МИД двух стран уделили особое внимание вопросам развития торгово-экономического сотрудничества и созданию совместных инвестиционных бизнес-проектов в отраслях цифровой экономики, машиностроения, промышленности, энергетики и фармацевтики.

Теги:
Абдулазиз Камилов, МИД Узбекистана, сотрудничество, Швеция, Узбекистан



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