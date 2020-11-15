В Каракалпакстане открыли газовую скважину на берегу озера

В результате освоения скважины получен промышленный приток газа с суточным дебитом 173 тысяч кубометров и 1,5 тонн газового конденсата.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В пресс-службе АО "Узбекнефтегаз" заявили о завершении буровых работ на скважине №81 месторождения Шаркий Бердак Устюртского газодобывающего управления АО.

Уже проведены перфорационные работы на этой скважине, расположенной на берегу природного озера Учсой в Муйнакском районе.

В результате освоения скважины получен промышленный приток газа с суточным дебитом 173 тысяч кубометров и 1,5 тонн газового конденсата.

Для справки: газоконденсатное месторождение Шаркий Бердак расположено на территории Муйнакского района Республики Каракалпакстан и введено в эксплуатацию 2002 году.