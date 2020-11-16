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Доллар растет, евро падает: актуальный курс валют от ЦБ

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201116/15410265/Dollar-rastet-evro-padaet-aktualnyy-kurs-valyut-ot-TsB.html

По данным регулятора, стоимость американской валюты выросла за неделю чуть более, чем на 12 сумов и составила 10 390,93 сума. Евро же упал на 27,26 сума, теперь его можно купить по официальной цене - 12 294,55 сума.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. ЦБ опубликовал новый курс иностранных валют по отношению к узбекскому суму с 17 ноября 2020 года.

Курсы валют
Пресс-служба Центрального банка Узбекистана
Курсы валют

По данным регулятора, стоимость американской валюты выросла за неделю чуть более, чем на 12 сумов и составила 10 390,93 сума.

Евро же упал на 27,26 сума, теперь его можно купить по официальной цене - 12 294,55 сума.

Практически на той же позиции остался российский рубль, прибавив за семь дней менее сума - 134,34 сума.

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Ранее ЦБ Узбекистана обнародовал статистику о валютных операциях граждан за первые девять месяцев текущего года. Общий объем переводов из-за границы составил порядка $4,3 млрд. При этом физлица приобрели в банках за этот период около $3,2 млрд, а продали — $2,9 млрд.

Теги:
Экономика, Центральный банк Республики Узбекистан, доллары, курс валюты



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