Доллар растет, евро падает: актуальный курс валют от ЦБ

По данным регулятора, стоимость американской валюты выросла за неделю чуть более, чем на 12 сумов и составила 10 390,93 сума. Евро же упал на 27,26 сума, теперь его можно купить по официальной цене - 12 294,55 сума.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. ЦБ опубликовал новый курс иностранных валют по отношению к узбекскому суму с 17 ноября 2020 года.

Пресс-служба Центрального банка Узбекистана Курсы валют

По данным регулятора, стоимость американской валюты выросла за неделю чуть более, чем на 12 сумов и составила 10 390,93 сума.

Евро же упал на 27,26 сума, теперь его можно купить по официальной цене - 12 294,55 сума.

Практически на той же позиции остался российский рубль, прибавив за семь дней менее сума - 134,34 сума.

В Узбекистане вступили в силу новые правила ведения валютных операций >>

Ранее ЦБ Узбекистана обнародовал статистику о валютных операциях граждан за первые девять месяцев текущего года. Общий объем переводов из-за границы составил порядка $4,3 млрд. При этом физлица приобрели в банках за этот период около $3,2 млрд, а продали — $2,9 млрд.