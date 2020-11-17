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Узбекистанцы покупают больше валюты: за 10 месяцев 2020 года - $3,3 млрд

Unsplash / Alexander Mils
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201117/15419491/Uzbekistantsy-pokupayut-bolshe-valyuty-za-10-mesyatsev-2020-goda---33-mlrd.html

Основная часть (79%) была приобретена в наличной форме через валютно-обменные пункты, тогда как на долю альтернативных способов (онлайн-конверсия, автоматизированные обменные банкоматы и т. д.) покупки пришлось 21% или $687 млн.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. По данным Центрального банка Узбекистана, за первые 10 месяцев 2020-го узбекистанцы продали банкам иностранную валюту на $3,7 млрд. При этом купили зарубежные денежные средства на $3,3 млрд. В прошлом году оба аналогичных показателя были меньше.

Основная часть (79%) была приобретена в наличной форме через валютно-обменные пункты, тогда как на долю альтернативных способов (онлайн-конверсия, автоматизированные обменные банкоматы и т. д.) покупки пришлось 21% или $687 млн.

В результате, положительное сальдо (чистое предложение) по данным операциям сложилось на уровне $350 млн.

Ранее ЦБ утвердил новые положения по ведению валютных операций. Правила были разработаны в соответствии с международной практикой и определили единый порядок их проведения посредством унификации пяти нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования.

Теги:
Экономика, доллары, покупка, валюта, Центральный банк Республики Узбекистан



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