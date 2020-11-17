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Промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019

Выставка Expo-Russia Uzbekistan 2020 пройдет онлайн

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201117/15421706/Vystavka-Expo-RussiaUzbekistan-2020-proydet-onlayn.html

На выставке будут представлены следующие отрасли: энергетика, горнодобывающая, нефтегазохимическая промышленность, машиностроение, автомобильная промышленность, транспорт и другие.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Третья Международная промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2020 пройдет с 18 ноября по 18 декабря в онлайн-формате, сообщили в Департаменте международного сотрудничества АО "Зарубеж-Экспо".

На выставке будут представлены следующие отрасли: энергетика, горнодобывающая, нефтегазохимическая промышленность, машиностроение, автомобильная промышленность, транспорт, телекоммуникации, сельское хозяйство и пищевая промышленность, наука и образование, информационные технологии, медицина и фармацевтика, товары народного потребления.

Промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Каждый участник получит цифровой стенд с индивидуальным дизайном, каналы для связи с посетителями и переговоров, возможность провести видеопрезентацию, вебинар или принять участие в любом из круглых столов не выходя из своего офиса.

Организаторы мероприятия — АО "Зарубеж-Экспо" и ТПП Узбекистана при поддержке правительств двух стран, МИД России, Минпромторга России, Минэконормазвития России, ТПП РФ и МосТПП, других министерств и ведомств России и Узбекистана.

Теги:
Экономика, Узбекистан, Россия, Выставка



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