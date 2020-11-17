Узбекистан планирует размещение 10-летних евробондов в долларах

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Узбекистан планирует размещение десятилетних еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

С сегодняшнего дня начнутся переговоры с инвесторами по вопросам возможного размещения евробондов. Предложение новых бумаг последует в зависимости от рыночных условий.

Организаторами выступят Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Societe Generale и "ВТБ Капитал".

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В феврале 2019 года Узбекистан разместил дебютные еврооблигации сроком обращения пять и десять лет совокупным объемом 1 миллиард долларов с доходностью 4,75% и 5,375% годовых соответственно. Выпуск был разделен на два транша по 500 миллионов долларов с погашением в 2024 и 2029 годах.

А в июле 2019-го председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов заявил, что Узбекистан сможет получить доступ к мировым долговым рынкам, выпустив вторую еврооблигацию, номинированную в долларах.

Как заявил глава Центробанка, международные инвесторы должны иметь возможность видеть кредитную историю страны, чтобы между сторонами образовались доверительные отношения.