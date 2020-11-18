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Рабочие на строительстве жилого комплекса

"Деньги есть, рабочих не хватает": московский чиновник о ситуации на стройках

© Sputnik / Алексей Филиппов
Экономика
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Столичным компаниям нужно гораздо активнее работать с субъектами федерации с высоким уровнем безработицы и низким уровнем инвестиционной активности, а также внедрять технологии, где не используется ручной труд, считает глава департамента по развитию новых территорий.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Ситуация с дефицитом трудовых ресурсов на стройках в новой Москве вряд ли улучшится раньше лета 2021 года, заявил глава департамента по развитию новых территорий столицы Владимир Жидкин на Ежегодном российском девелоперском форуме. Об этом сообщает РИА Новости.

Нехватка рабочих наблюдается как у инвесторов, так и у госзаказчиков, признал чиновник.

© Sputnik / Владимир Федоренко
Составят ли безработные россияне конкуренцию мигрантам?
"Деньги есть, материалы есть, рабочих не хватает", — сказал он.

По его мнению, в связи со сложившейся из-за COVID-19 ситуации столичным строительным компаниям нужно гораздо активнее работать с субъектами федерации, где наблюдается "высокий уровень безработицы и низкий уровень инвестиционной активности", а также внедрять технологии, где не используется ручной труд.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее заявил, что проблема нехватки трудовых ресурсов на стройках "набирает угрожающие масштабы". По его словам, власти страны ищут варианты разрешить въезд мигрантам хотя бы точечно.

Теги:
Россия, трудовые мигранты, Мигранты, Москва, Строительство, строители



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