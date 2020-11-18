В Узбекистане снова снизился объем золотовалютных резервов — ЦБ

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. По данным Центрального банка на 1 ноября, официальные резервные активы Узбекистана достигли $33,3 млрд, международные - $32,4 млрд.

Отмечается, что большая часть запасов хранится в виде золота – $19 млрд, а валютные активы составляют $13,9 млрд.

Ранее в ЦБ РУз объявили о запуске продаж золотых мерных слитков через коммерческие банки. К реализации предоставляются слитки из чистого золота 999,9 пробы весом 5, 10, 20 и 50 граммов в специальной защитной упаковке, которая служит сертификатом и имеет собственный серийный номер.

Напомним: в соответствии с отчетом Государственного комитета по статистике, в период с января по сентябрь текущего года республика экспортировала золото на $5,8 млрд. При этом доля золота в общем объеме экспорта снизилась с 50% до 46,5%.