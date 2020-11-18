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Здание Центрального банка Узбекистана

В Узбекистане снова снизился объем золотовалютных резервов — ЦБ

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201118/15430299/V-Uzbekistane-vnov-snizilsya-obem-zolotovalyutnykh-rezervov.html

Согласно информации Центробанка, большая часть запасов хранится в виде золота – $19 млрд, а валютные активы составляют $13,9 млрд.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. По данным Центрального банка на 1 ноября, официальные резервные активы Узбекистана достигли $33,3 млрд, международные - $32,4 млрд.

Отмечается, что большая часть запасов хранится в виде золота – $19 млрд, а валютные активы составляют $13,9 млрд.

© Sputnik / Павел Лисицын
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Ранее в ЦБ РУз объявили о запуске продаж золотых мерных слитков через коммерческие банки. К реализации предоставляются слитки из чистого золота 999,9 пробы весом 5, 10, 20 и 50 граммов в специальной защитной упаковке, которая служит сертификатом и имеет собственный серийный номер.

Напомним: в соответствии с отчетом Государственного комитета по статистике, в период с января по сентябрь текущего года республика экспортировала золото на $5,8 млрд. При этом доля золота в общем объеме экспорта снизилась с 50% до 46,5%.

Теги:
Узбекистан, золотовалютный резерв, золото



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