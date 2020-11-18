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Сколько денежных переводов поступило в Узбекистан с начала года

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
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В Центральном банке РУз назвали сумму трансграничных переводов, которые были направлены в республику в период с января по октябрь 2020-го.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Объем трансграничных переводов, поступивших в Узбекистан в январе-октябре, составил 4,88 миллиарда долларов, сообщили в пресс-службе Центробанка республики.

Показатель снизился на три процента (148 миллионов долларов) по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Объем отправленных валютных средств достиг 934 миллионов долларов — это на восемь процентов (67 миллионов долларов) больше, чем за аналогичный период 2019-го.

Положительное сальдо по трансграничным переводам составило 3,95 миллиарда долларов.

Объем трансграничных переводов, поступивших в Узбекистан в январе-октябре 2020 года
Пресс-служба Центробанка Узбекистана
Объем трансграничных переводов, поступивших в Узбекистан в январе-октябре 2020 года

В Центробанке России ранее сообщили, что денежные переводы из РФ в страны СНГ в третьем квартале составили 1,9 миллиарда долларов — это рекордный показатель за последние два года. 

С июля по сентябрь из России в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Беларусь, Армению, Азербайджан и Молдову было направлено 1,9 миллиарда долларов — это на 31 процент больше, чем в предыдущие три месяца (1,3 миллиарда долларов). 

Теги:
денежные переводы, Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан



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