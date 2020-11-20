Власти Узбекистана и Афганистана увеличат товарооборот до $2 млрд

В ходе мероприятия поддержана инициатива подписания меморандума между министерствами высшего образования двух стран об организации обучения афганских студентов в РУз.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Накануне состоялась встреча вице-премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистан С. Умурзакова с главой Администрации президента Афганистана Мухаммадом Шакиром Коргаром, сообщили в пресс-службе МИВТ.

В ходе мероприятия стороны обсудили перспективы политического и торгово-экономического сотрудничества, а также двустороннего взаимодействия в культурно-гуманитарной и транспортно-логистической сферах.

В частности, рассмотрены вопросы развития трансафганских транспортных коридоров, налаживания международного автомобильного сообщения, возобновления регулярных авиарейсов между государствами и наращивания транзитных перевозок в регионе.

Узбекистан планирует возобновить полеты в Афганистан уже в 2021 году >>

Кроме того, поддержана инициатива подписания меморандума между министерствами высшего образования двух стран об организации обучения афганских студентов в Узбекистане.

"Была подчеркнута взаимная готовность к выполнению поставленной задачи по доведению объемов взаимной торговли до 2 миллиардов долларов", - отмечают в министерстве.

Также достигнута договоренность о поощрении и взаимной защите инвестиций. Это позволит создать благоприятные условия для реализации совместных проектов в сфере промышленной кооперации, а также производства продукции с высокой добавленной стоимостью для ее экспорта на рынки третьих стран.

По итогам встречи стороны пришли к соглашению совместно разработать и утвердить дорожную карту.