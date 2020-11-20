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Власти Узбекистана и Афганистана увеличат товарооборот до $2 млрд

МИВТ Узбекистана
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201120/15448973/Vlasti-Uzbekistana-i-Afganistana-uvelichat-tovarooborot-do-2-mlrd.html

В ходе мероприятия поддержана инициатива подписания меморандума между министерствами высшего образования двух стран об организации обучения афганских студентов в РУз.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Накануне состоялась встреча вице-премьер-министра – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистан С. Умурзакова с главой Администрации президента Афганистана Мухаммадом Шакиром Коргаром, сообщили в пресс-службе МИВТ.

Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Узбекистан Фарход Арзиев встретился с главой Администрации Президента Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Шокиром Коргаром
МИД Узбекистана
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В ходе мероприятия стороны обсудили перспективы политического и торгово-экономического сотрудничества, а также двустороннего взаимодействия в культурно-гуманитарной и транспортно-логистической сферах. 

В частности, рассмотрены вопросы развития трансафганских транспортных коридоров, налаживания международного автомобильного сообщения, возобновления регулярных авиарейсов между государствами и наращивания транзитных перевозок в регионе. 

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Кроме того, поддержана инициатива подписания меморандума между министерствами высшего образования двух стран об организации обучения афганских студентов в Узбекистане.

"Была подчеркнута взаимная готовность к выполнению поставленной задачи по доведению объемов взаимной торговли до 2 миллиардов долларов", - отмечают в министерстве.

Также достигнута договоренность о поощрении и взаимной защите инвестиций. Это позволит создать благоприятные условия для реализации совместных проектов в сфере промышленной кооперации, а также производства продукции с высокой добавленной стоимостью для ее экспорта на рынки третьих стран.

По итогам встречи стороны пришли к соглашению совместно разработать и утвердить дорожную карту.

Теги:
высшее образование, Инвестиции, Экономика, транспорт, Афганистан, Узбекистан



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