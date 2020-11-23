Кыргызстан ввел запрет на вывоз скота

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Кыргызстан ввел полугодовой запрет на вывоз крупного и мелкого рогатого скота, сообщили в пресс-службе правительства республики. Соответствующее постановление вступило в силу с 19 ноября.
"В целях недопущения критического недостатка и обеспечения продовольственной, в том числе национальной безопасности населения республики, принято постановление правительства Кыргызской Республики о введении запрета на вывоз определенных видов сельскохозяйственных товаров из республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", — говорится в публикации на сайте Кабмина.
Решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации в стране, отметили в пресс-службе.
Запрет распространяется на крупный и мелкий рогатый скот, домашнюю птицу, зерновые, сахарный песок и другие виды сельскохозяйственных товаров. При этом он не касается реэкспортной, транзитной и гуманитарной продукции.
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