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Кыргызстан ввел запрет на вывоз скота

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201123/15461181/Kyrgyzstan-vvel-zapret-na-vyvoz-skota.html

Правительство республики приняло постановление о введении запрета на вывоз определенных видов сельскохозяйственных товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Кыргызстан ввел полугодовой запрет на вывоз крупного и мелкого рогатого скота, сообщили в пресс-службе правительства республики. Соответствующее постановление вступило в силу с 19 ноября.

"В целях недопущения критического недостатка и обеспечения продовольственной, в том числе национальной безопасности населения республики, принято постановление правительства Кыргызской Республики о введении запрета на вывоз определенных видов сельскохозяйственных товаров из республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", — говорится в публикации на сайте Кабмина.

Решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации в стране, отметили в пресс-службе.

Запрет распространяется на крупный и мелкий рогатый скот, домашнюю птицу, зерновые, сахарный песок и другие виды сельскохозяйственных товаров. При этом он не касается реэкспортной, транзитной и гуманитарной продукции. 

Дмитрий Гордеев
© Foto : Из личного архива Дмитрия Гордеева
Подорожает ли в Узбекистане мясо? Мнение эксперта
В начале года экспорт живого скота запретил Казахстан. В середине ноября о необходимости введения аналогичных ограничений задумались в Государственном агентстве антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызстана. По данным ведомства, после введенного Казахстаном запрета Узбекистан и Таджикистан начали массово закупать животных в КР, из-за чего в республике подорожало мясо. Так, за январь-октябрь цена на баранину в Кыргызстане выросла в среднем на 27,7 процента, на говядину — на 23,8 процента.

Руководитель Центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий ФНЦ пищевых систем РАН Дмитрий Гордеев в беседе со Sputnik Узбекистан объяснил, как РУз избежать проблемы нехватки мясного сырья. По словам эксперта, можно наладить поставки из Монголии и, поддерживая фермеров из госбюджета, развивать собственное производство.

Теги:
Экономика, мясо, скот, Кыргызстан



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