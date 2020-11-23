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Курс доллара в Узбекистане впервые превысил отметку 10 400 сумов

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201123/15462466/Kurs-dollara-v-Uzbekistane-vpervye-prevysil-otmetku-10-400-sumov.html

По данным регулятора, стоимость американской валюты выросла за неделю более чем на 23 сума и составила 10 414,86 сума.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. ЦБ опубликовал новый курс иностранных валют по отношению к узбекскому суму с 24 ноября 2020 года.

По данным регулятора, стоимость американской валюты выросла за неделю более чем на 23 сума и составила 10 414,86 сума.

Курсы валют в Узбекистане с 24 ноября 2020 года
ЦБ Узбекистана
Курсы валют в Узбекистане с 24 ноября 2020 года

Евро также вырос на 50,18 сума, теперь его можно купить по официальной цене - 12 344,73 сума.

Российский рубль прибавил за семь дней 2,35 сума - 136,69.

Ранее ЦБ Узбекистана обнародовал статистику о валютных операциях граждан за первые девять месяцев текущего года. Общий объем переводов из-за границы составил порядка $4,3 млрд. При этом физлица приобрели в банках за этот период около $3,2 млрд, а продали — $2,9 млрд.

Теги:
деньги, курс валюты, Экономика, Узбекистан, Узбекистан



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