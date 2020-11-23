В России повысили НДФЛ для состоятельных граждан

Средства от повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) направят на лечение детей с тяжелыми угрожающими жизни и хроническими заболеваниями, в том числе редкими.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В России ставка НДФЛ с 2021 года увеличится с 13 до 15 процентов для доходов, превышающих пять миллионов рублей в год. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Повышенный налог не будет распространяться на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Средства от повышения НДФЛ направят на лечение детей с тяжелыми угрожающими жизни и хроническими заболеваниями, в том числе редкими.

С инициативой отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13 до 15 процентов для доходов сверх пяти миллионов рублей в год в июне этого года выступил президент Владимир Путин.

Государственная дума приняла закон 11 ноября, Совет Федерации одобрил его 18 ноября.