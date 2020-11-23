Промсвязьбанк предоставил Навоийскому ГМК кредитную линию на $200 млн

ГП "Навоийский ГМК" входит в десятку крупнейших мировых производителей золота. Объем производства золота в 2019 году составил 2,4 миллиона тройских унций.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Промсвязьбанк (ПСБ) предоставил Навоийскому горно-металлургическому комбинату возобновляемую кредитную линию в размере 200 миллионов долларов на инвестиционные проекты, сообщили в пресс-службе банка.

"ПСБ предоставил одному из крупнейших в мире производителей золота Навоийскому горно-металлургическому комбинату (Республика Узбекистан) возобновляемую кредитную линию в размере 200 миллионов долларов на финансирование инвестиционных проектов компании", — говорится в публикации.

По словам руководителя международного бизнеса ПСБ Алексея Тюпанова, макроэкономическая стабильность и богатые природные ресурсы, диверсифицированная структура экономики и активно проводимые реформы делают "сегодняшний Узбекистан очень привлекательным для инвестиций" в Центральной Азии.

ГП "Навоийский ГМК" входит в десятку крупнейших мировых производителей золота. Объем производства золота в 2019 году составил 2,4 миллиона тройских унций. Комбинатом утверждена инвестиционная программа, направленная на увеличение годового производства золота до трех миллионов унций к 2026 году, в рамках которой планируют расширять текущие производственные мощности и разрабатывать новые месторождения драгоценных металлов.

ПСБ — опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам в РФ. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 октября занимал восьмое место в банковской системе России по объему активов (почти три триллиона рублей).