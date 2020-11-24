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"Узбекнефтегаз" намерен привлечь агентство ЭКСАР для закупки оборудования из РФ

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201124/15471401/Uzbekneftegaz-nameren-privlech-agentstvo-EKSAR-dlya-zakupki-oborudovaniya-iz-RF.html

Председатель правления "Узбекнефтегаза" Мехриддин Абдуллаев и генеральный директор ЭКСАРа Никита Гусаков в Москве обсудили вопросы получения узбекской компанией страхового покрытия на кредитные средства российских банков.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" намерено привлечь Экспортное страховое агентство России (ЭКСАР, входит в группу ВЭБа) для помощи в закупке российского оборудования и увеличении добычи углеводородов, сообщили в узбекском холдинге.

По данным пресс-службы, председатель правления "Узбекнефтегаза" Мехриддин Абдуллаев и генеральный директор ЭКСАРа Никита Гусаков в Москве обсудили вопросы получения узбекской компанией страхового покрытия на кредитные средства российских банков.

"Страховое агентство предоставляет покрытие в размере 150 миллионов долларов по прорабатываемому кредиту синдиката российских банков", — говорится в публикации на Telegram-канале "Узбекнефтегаза".

Другое "многообещающее" направление сотрудничества — привлечение средств под покрытие ЭКСАРа для закупки материально-технических ресурсов для буровых и геологоразведочных работ в 2021 году, отметили в пресс-службе.

Добыча нефти
© REUTERS / Sergei Karpukhin
"Узбекнефтегаз" намерен привлечь в РФ $650 млн на увеличение добычи
В рамках встречи стороны обсудили "параметры страхового покрытия, снижения расходов по кредиту, установление оптимальной ставки по кредиту, а также индикативные условия для финансирования приобретения высокотехнологичного оборудования и услуг российского производства".

Ранее пресс-служба ВЭБа сообщала, что российская госкорпорация в рамках меморандума с "Узбекнефтегазом" выразила готовность в консорциуме с банками-партнерами проработать финансирование второго этапа проекта увеличения добычи углеводородов в Узбекистане, а сумма кредитных средств оценивается в 650 миллионов долларов.

ВЭБ.РФ
ВЭБ.рф
ВЭБ готов поддержать II этап проекта по добыче углеводородов в Узбекистане
Ранее в ноябре ВЭБ и "Узбекнефтегаз" подписали договор об открытии кредитной линии до 40 миллионов евро для финансирования поставок российской высокотехнологичной продукции, выполнения работ и оказания услуг, направленных на модернизацию производственных объектов узбекского холдинга.

Мощности "Узбекнефтегаза" в настоящий момент позволяют добывать 70 миллиардов кубометров природного газа и восемь миллионов тонн жидких углеводородов в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По официальной статистике, добыча нефти в Узбекистане в 2019 году снизилась на 6,3 процента, до 698,6 тысячи тонн, газа — на 1,6 процента, до 59,46 миллиарда кубометров.

Теги:
Узбекистан, Узбекнефтегаз



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