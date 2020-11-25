"Лукойл" почти восстановил добычу газа в Узбекистане до проектного уровня

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Суточная добыча газа "Лукойла" в Узбекистане практически полностью восстановлена до проектного уровня, сообщил вице-президент "Лукойла" по корпоративному развитию и работе с инвесторами Павел Жданов во время телефонной конференции компании.РИА Новости.
Во вторник ПАО "Лукойл" опубликовало сокращенный промежуточный консолидированный финансовый отчет за девять месяцев 2020 года. В нем говорится, что с января по сентябрь добыча газа составила 20,8 миллиарда кубометров, что на 18,9 процента ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Снижение добычи объясняется в отчете сокращением спроса со стороны Китая на газ, добываемый в Узбекистане, на фоне пандемии COVID-19.
При этом, как отметили в "Лукойле", добыча газа в России за девять месяцев 2020 года выросла на 0,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года благодаря запуску в декабре 2019-го второй очереди дожимной компрессорной станции на Находкинском месторождении.