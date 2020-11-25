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Газовое месторождение в Узбекистане

"Лукойл" почти восстановил добычу газа в Узбекистане до проектного уровня

© Sputnik / Алексей Никольский
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201125/15478278/Lukoyl-pochti-vosstanovil-dobychu-gaza-v-Uzbekistane-do-proektnogo-urovnya.html

По словам вице-президента "Лукойла" по корпоративному развитию и работе с инвесторами Павла Жданова, экспортные поставки с проектов возобновились, "и с сентября началось постепенное восстановление добычи".

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Суточная добыча газа "Лукойла" в Узбекистане практически полностью восстановлена до проектного уровня, сообщил вице-президент "Лукойла" по корпоративному развитию и работе с инвесторами Павел Жданов во время телефонной конференции компании.

Алексей Гривач заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности
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"Экспортные поставки с наших проектов возобновились, и с сентября началось постепенное восстановление добычи. На текущий момент суточная добыча (в Узбекистане. — Прим. ред.) практически полностью восстановлена до проектного уровня", — сказал Жданов. Его цитирует РИА Новости.

Во вторник ПАО "Лукойл" опубликовало сокращенный промежуточный консолидированный финансовый отчет за девять месяцев 2020 года. В нем говорится, что с января по сентябрь добыча газа составила 20,8 миллиарда кубометров, что на 18,9 процента ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

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В третьем квартале 2020 года добыча газа снизилась на 6,7 процента по сравнению со вторым кварталом 2020-го — до шести миллиардов кубометров.

Снижение добычи объясняется в отчете сокращением спроса со стороны Китая на газ, добываемый в Узбекистане, на фоне пандемии COVID-19.

При этом, как отметили в "Лукойле", добыча газа в России за девять месяцев 2020 года выросла на 0,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года благодаря запуску в декабре 2019-го второй очереди дожимной компрессорной станции на Находкинском месторождении.

Теги:
Россия, Узбекистан, газ, Лукойл



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