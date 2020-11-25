Узбекистан планирует выпустить евробонды на $700 млн в 2021 году

Также в будущем году Минфин республики планирует разместить на внутреннем рынке государственных краткосрочных облигаций средства на пять триллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Узбекистан намерен продолжить практику выпуска евробондов, в 2021 году планируется разместить облигации на 700 миллионов долларов, заявил заместитель министра финансов республики Одилбек Исаков.

"В 2021 году Минфин Узбекистана планирует выпустить международные еврооблигации на 700 миллионов долларов", — сказал Исаков в интервью телеканалу "Узбекистан 24". Он назвал эти объемы предварительными.

Узбекистан на прошлой неделе разместил два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и сумах, совокупным объемом в эквиваленте 750 миллионов долларов. Долларовый десятилетний транш республика разместила в объеме 555 миллионов долларов с доходностью 3,7 процента годовых, трехлетний транш в национальной валюте — на два триллиона сумов (около 195 миллионов долларов) под 14,5 процента годовых. Все платежи по бумагам будут производиться в долларах. Организаторами выступили Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Societe Generale и "ВТБ Капитал".

Замглавы Минфина также сообщил, что в будущем году ведомство планирует разместить на внутреннем рынке государственных краткосрочных облигаций средства на пять триллионов сумов (около 500 миллионов долларов).

"Наша конечная цель — привлечь иностранных инвесторов в Узбекистан и добиться того, чтобы они на узбекском рынке в сумах покупали ГКО, акции и ценные бумаги других эмитентов", — добавил Исаков.

В феврале 2019 года Узбекистан разместил дебютные еврооблигации сроком обращения пять и десять лет совокупным объемом 1 миллиард долларов с доходностью 4,75 и 5,375 процента годовых соответственно. Выпуск был разделен на два транша по 500 миллионов долларов с погашением в 2024 и 2029 годах. По данным Министерства финансов республики, спрос на евробонды превысил 8,5 миллиарда долларов.