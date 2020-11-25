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Узбекистан планирует выпустить евробонды на $700 млн в 2021 году

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201125/15478502/Uzbekistan-planiruet-vypustit-evrobondy-na-700-mln-v-2021-godu.html

Также в будущем году Минфин республики планирует разместить на внутреннем рынке государственных краткосрочных облигаций средства на пять триллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Узбекистан намерен продолжить практику выпуска евробондов, в 2021 году планируется разместить облигации на 700 миллионов долларов, заявил заместитель министра финансов республики Одилбек Исаков.

Работа валютной биржи
© Sputnik / Алексей Куденко
Российские инвесторы приняли участие в размещении евробондов Узбекистана
Узбекистан на прошлой неделе разместил два транша еврооблигаций, номинированных в долларах и сумах, совокупным объемом в эквиваленте 750 миллионов долларов. Долларовый десятилетний транш республика разместила в объеме 555 миллионов долларов с доходностью 3,7 процента годовых, трехлетний транш в национальной валюте — на два триллиона сумов (около 195 миллионов долларов) под 14,5 процента годовых. Все платежи по бумагам будут производиться в долларах. Организаторами выступили Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Societe Generale и "ВТБ Капитал".

"В 2021 году Минфин Узбекистана планирует выпустить международные еврооблигации на 700 миллионов долларов", — сказал Исаков в интервью телеканалу "Узбекистан 24". Он назвал эти объемы предварительными.

Замглавы Минфина также сообщил, что в будущем году ведомство планирует разместить на внутреннем рынке государственных краткосрочных облигаций средства на пять триллионов сумов (около 500 миллионов долларов).

"Наша конечная цель — привлечь иностранных инвесторов в Узбекистан и добиться того, чтобы они на узбекском рынке в сумах покупали ГКО, акции и ценные бумаги других эмитентов", — добавил Исаков.

В феврале 2019 года Узбекистан разместил дебютные еврооблигации сроком обращения пять и десять лет совокупным объемом 1 миллиард долларов с доходностью 4,75 и 5,375 процента годовых соответственно. Выпуск был разделен на два транша по 500 миллионов долларов с погашением в 2024 и 2029 годах. По данным Министерства финансов республики, спрос на евробонды превысил 8,5 миллиарда долларов.

Теги:
Экономика, Министерство финансов Узбекистана, евробонды, Узбекистан



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