В 2021 году Узбекистан увеличит экспорт фармпродукции до $55 млн

Даны указания касательно выращивания стевии, из которой производится сахарозаменитель при диабете, промышленной обработки экспортоориентированных растений, таких как алтей, шиповник, топинамбур, чертополох, шафран.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам ускорения реализации инвестиционных проектов в отраслях электротехники и фармацевтики, а также производства конкурентоспособной продукции, сообщили в пресс-службе главы государства.

Мирзиёев раскритиковал предприятия электротехнической отрасли

В нынешнем году в электротехническом секторе планировалось реализовать 55 проектов. Из них осуществлены 26 проектов, реализация остальных запаздывает. Глава государства поинтересовался причинами задержки и дал поручения по устранению препятствий.

Подчеркнута необходимость определения направлений, которые послужат драйверами развития электротехнической отрасли.

Сегодня в страну импортируется несложная в производстве и затратная в транспортировке продукция на 500 миллионов долларов.

Ассоциации "Узэлтехсаноат" рекомендовано составить перечень такой продукции и наладить ее производство в промышленных зонах города Ташкента и Хорезмской области.

За счет этого планируется увеличить отраслевой экспорт до 310 миллионов долларов к концу текущего года и выйти на отметку 370 миллионов долларов в следующем году. Отмечена перспективность использования глобальных торговых онлайн-площадок и участия в международных тендерах. Поставлена задача организовать в 2021 году лабораторию и центр сертификации по внедрению международных стандартов.

О недостатках фармотрасли

На совещании обсуждена и реализация проектов в фармацевтической отрасли. Отмечалось, что в следующем году должна начаться практическая работа по 37 проектам на сумму 149 миллионов долларов.

Недостаток отрасли – половина из 16 крупных предприятий, созданных за последние годы, не работает на полную мощность. Ответственным лицам поручено проанализировать работу этих предприятий и помочь им выйти на полную мощность.

Президент подчеркнул необходимость перехода к производству препаратов с высоким уровнем безопасности и эффективности.

Так, имеется возможность наладить в следующем году производство препаратов для парентерального применения в Наманганской, гормонального назначения – в Самаркандской и препаратов крови – в Ташкентской областях.

Мирзиёев поручил в следующем году увеличить объемы производства, переработки и экспорта такой продукции как минимум в 2 раза.

Даны указания касательно выращивания стевии, из которой производится сахарозаменитель при диабете, промышленной обработки экспортоориентированных растений, таких как алтей, шиповник, топинамбур, чертополох, шафран.

Отмечалось, что на 157 из 207 предприятий не внедрены международные стандарты, подчеркнута важность расширения работы в этой сфере. Поставлена задача в 2021 году увеличить экспорт фармацевтической продукции до 55 миллионов долларов.