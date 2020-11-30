Мустафоев обратился к узбекистанцам, которые годами не платят за свет

На сегодня долг в размере от одного до трех миллионов сумов имеют 157 839 человек, от трех до пяти миллионов сумов — 14 890, свыше десяти миллионов — 5 199.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Председатель правления акционерного общества "Региональные электрические сети" Улугбек Мустафоев обратился к жителям республики, которые имеют долги за электроэнергию. Текст опубликовало информагентство Uza.uz.

"За последние десять дней ноября в общество поступило свыше 50 тысяч телефонных обращений. Коллектив из 25 тысяч работников днем и ночью занят устранением проблем. В условиях пандемии с апреля по август мы бесперебойно обеспечивали потребителей электроэнергией. Среди них немало должников. Есть даже такие, кто не платит за электричество уже три года. Нельзя забывать, что это палка о двух концах. Как только заканчиваются деньги на телефоне, вы сразу пополняете его баланс, а как дело доходит до оплаты электричества, годами не думаете платить?!" — заявил Мустафоев.

По его словам, число не плативших за потребленную электроэнергию на протяжении года составляет 903 305, из них 573 655 имеют задолженность. Число не плативших за электричество более трех лет — 361 185, из них имеют задолженность 283 489 потребителей, рассказал он.

На сегодня долг в размере от одного до трех миллионов сумов имеют 157 839 человек, от трех до пяти миллионов сумов — 14 890, свыше десяти миллионов — 5 199.

"Проведенный анализ показывает, что большинство потребителей не осуществляют оплату потребленной электроэнергии, пока их не отключат от сети", — отметил председатель правления АО.

Однако часто бывает так, что потребители-должники после этого самовольно подключаются к электросетям. Решением данной проблемы является Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), считает Мустафоев.

На сегодня счетчики, адаптированные к АСКУЭ, установлены у 4 765 255 потребителей (64 процента), рассказал он. Счетчики почти 2,5 миллиона (51 процент) этих граждан подключены к биллинговой системе.

"Основная цель внедрения АСКУЭ — обеспечение прозрачности отношений между поставщиком и потребителем, внесение ясности в расчеты за электроэнергию, укрепление платежной дисциплины, получение и анализ необходимых данных в разрезе каждого потребителя и трансформаторного пункта. На основе этих данных создается возможность осуществления модернизации отрасли", — отметил Мустафоев.

"Нужно особо отметить, что мы заинтересованы не в отключении, а в реализации электроэнергии", — заявил председатель правления АО.

Сохранение задолженности в больших объемах оказывает негативное влияние на развитие отрасли, подчеркнул он.