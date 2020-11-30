Снова рост: американская валюта дорожает пятую неделю подряд

По данным регулятора, национальная валюта продолжает терять позиции. Причем нынешняя неделя - пятая по счету в непрерывном марафоне роста американского доллара.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Центральный банк Узбекистана обновил курсы иностранных валют по отношению к узбекскому суму с 1 декабря.

Пресс-служба ЦБ Узбекистана Курс валют с 1 декабря 2020 года

По данным регулятора, национальная валюта продолжает терять позиции. Причем нынешняя неделя - пятая по счету в непрерывном марафоне роста американского доллара. Его цена составила 10 427,38 (+12,52) сума, евро также подрос и теперь стоит 12 473,23 (+128,50) сума.

Укрепился узбекский сум лишь по отношению к японской иене и китайскому юаню.

Ранее ЦБ Узбекистана обнародовал статистику о валютных операциях граждан за первые девять месяцев текущего года. Общий объем переводов из-за границы составил порядка $4,3 млрд. При этом физлица приобрели в банках за этот период около $3,2 млрд, а продали — $2,9 млрд.