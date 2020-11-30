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Денежные купюры: евро и доллары

Снова рост: американская валюта дорожает пятую неделю подряд

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20201130/15503293/Snova-rost-amerikanskaya-valyuta-dorozhaet-pyatuyu-nedelyu-podryad.html

По данным регулятора, национальная валюта продолжает терять позиции. Причем нынешняя неделя - пятая по счету в непрерывном марафоне роста американского доллара.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Центральный банк Узбекистана обновил курсы иностранных валют по отношению к узбекскому суму с 1 декабря.

Курс валют с 1 декабря 2020 года
Пресс-служба ЦБ Узбекистана
Курс валют с 1 декабря 2020 года

По данным регулятора, национальная валюта продолжает терять позиции. Причем нынешняя неделя - пятая по счету в непрерывном марафоне роста американского доллара. Его цена составила 10 427,38 (+12,52) сума, евро также подрос и теперь стоит 12 473,23 (+128,50) сума.

Укрепился узбекский сум лишь по отношению к японской иене и китайскому юаню. 

Ранее ЦБ Узбекистана обнародовал статистику о валютных операциях граждан за первые девять месяцев текущего года. Общий объем переводов из-за границы составил порядка $4,3 млрд. При этом физлица приобрели в банках за этот период около $3,2 млрд, а продали — $2,9 млрд.

Теги:
Узбекистан, Центральный банк Республики Узбекистан, курс валюты, валюта



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