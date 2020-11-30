В беде не оставят: на соцсферу власти Узбекистана выделят 86,3 трлн сумов

В 2021 году ожидается запуск системы распределения соцпособий "Единый реестр", которая станет полностью автоматизированной. Она позволит автоматически идентифицировать граждан, нуждающихся в социальной помощи.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Министерстве финансов опубликовали проект бюджета для граждан Узбекистана на 2021 год, согласно которому объем расходов госбюджета планируется увеличить в 2021 году до 24% ВВП (20,1% ВВП в 2020 году).

Как сообщают в Минфине, в условиях сохраняющейся пандемии возрастут расходы на социальную сферу и соцпомощь населению. Отмечается, что на реализацию данного проекта в 2021 году власти выделят 86,3 трлн сумов (52% от общего объема).

В частности, 40% соцрасходов составят траты на образование: дошкольное – 6,5 трлн сумов, общее – 23,8 трлн сумов, среднее специальное, профессиональное – 1,7 трлн сумов и высшее – 2,6 трлн сумов.

На сферу здравоохранения планируется выделить 19,6 трлн сумов. Из них более 60% расходов будут направлены на заработную плату медработников.

"В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 на реализацию мер по борьбе с коронавирусной инфекцией предусмотрено 3 трлн сумов", - указано в документе.

В 2021 году на социальную защиту намечено выделить 10,2 трлн сумов. Из них 45% расходов будет направлено на выплату соцпособий семьям с детьми и материальную помощь малообеспеченным гражданам. Согласно предварительным прогнозам, количество получателей увеличится до 4,7 млн человек.

В министерстве отметили, что в следующем году ожидается запуск системы распределения социальных пособий "Единый реестр", которая станет полностью автоматизированной. Она позволит автоматически идентифицировать граждан, нуждающихся в социальной помощи.

Также из госбюджета будут распределены средства на поддержку культуры (1,4 трлн сумов), спорта (1,1 трлн сумов) и науки (1,2 трлн сумов).