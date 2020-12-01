Еврокомиссия досрочно предоставила Узбекистану статус бенефициара GSP+

Когда решение вступит в силу, узбекские производители и экспортеры смогут воспользоваться односторонними тарифными преференциями при экспорте своих товаров на европейский рынок.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Европейская комиссия в досрочном порядке приняла положительное решение по заявке Республики Узбекистан на получение статуса бенефициара Всеобщей системы преференций плюс – GSP+, сообщает пресс-служба МИВТ.

Камилов принял участие в министерской встрече "Евросоюз – Центральная Азия" >>

Соответствующий документ подписала Председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен.

Решение было принято на основании отчетов мониторинговых групп Еврокомиссии о выполнении Узбекистаном положений 27 международных конвенций в области защиты прав человека, соблюдения трудовых стандартов, защиты окружающей среды и эффективного управления.

На основании проведенного анализа Европейская комиссия пришла к выводу о соответствии республики критериям для участия в GSP+ и предложила включить ее в список бенефициаров данной системы.

Согласно установленным процедурам, теперь вопрос будет передан в Европейский совет и Европейский парламент на утверждение.

Когда решение вступит в силу, узбекские производители и экспортеры смогут воспользоваться односторонними тарифными преференциями при экспорте своих товаров на европейский рынок. При этом количество товарных позиций, которые узбекские производители смогут экспортировать в страны ЕС, вырастет до 6 200.

Для Узбекистана этот статус создаст прочную основу для устойчивого роста и диверсификации экспорта, что также послужит динамичному развитию взаимовыгодных торговых отношений со странами Европейского союза.

Узбекистан и Евросоюз намерены довести товарооборот до $10 млрд >>

В июне 2020 года Министерство инвестиций и внешней торговли начало работу по получению Узбекистаном статуса страны-бенефициара системы преференций Евросоюза.

В настоящее время Узбекистан пользуется базовой Генеральной системой преференций (ГСП), согласно которой республика может экспортировать в страны ЕС порядка 3 000 товаров без взимания таможенных пошлин и 3 200 позиций — по сниженным ставкам.